Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE

Ціна української електрики нижча, ніж у більшості країн ЄС – дані ENTSOE

На спотовому ринку електроенергії Україна опинилася у другій половині європейського рейтингу за рівнем цін. За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз в Італії — 5 451,92 грн/МВт·год, тоді як найдешевша у Норвегії – лише 2 794,23 грн/МВт·год.

До п’ятірки країн з найвищими цінами увійшли також Литва та Латвія (по 5 294,05 грн/МВт·год), Естонія (5 294,05 грн/МВт·год) і Польща (5 177,84 грн/МВт·год).

Україна ж займає 16 місце, із середньою ціною 4 784,61 грн/МВт·год. Таким чином, вартість української електроенергії є нижчою, ніж у більшості країн Європейського Союзу, включно з Німеччиною (5 071,20 грн/МВт·год), Чехією (5 071,78 грн/МВт·год), Австрією (4 971,36 грн/МВт·год) чи Угорщиною (4 846,00 грн/МВт·год).

Ці дані свідчать, що внутрішній ринок України наразі демонструє відносну цінову стабільність у порівнянні з багатьма європейськими ринками.

Нагадаємо, що зараз в Україні діють оновлені прайс-кепи, запроваджені НКРЕКП. Це рішення дозволило зберегти конкурентний рівень цін та забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС у разі потреби.

Теги: енергетика електроенергія НКРЕКП

Бізнес

Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему

