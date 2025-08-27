Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE

Ціна української електрики нижча, ніж у більшості країн ЄС – дані ENTSOE

На спотовому ринку електроенергії Україна опинилася у другій половині європейського рейтингу за рівнем цін. За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз в Італії — 5 451,92 грн/МВт·год, тоді як найдешевша у Норвегії – лише 2 794,23 грн/МВт·год.

До п’ятірки країн з найвищими цінами увійшли також Литва та Латвія (по 5 294,05 грн/МВт·год), Естонія (5 294,05 грн/МВт·год) і Польща (5 177,84 грн/МВт·год).

Україна ж займає 16 місце, із середньою ціною 4 784,61 грн/МВт·год. Таким чином, вартість української електроенергії є нижчою, ніж у більшості країн Європейського Союзу, включно з Німеччиною (5 071,20 грн/МВт·год), Чехією (5 071,78 грн/МВт·год), Австрією (4 971,36 грн/МВт·год) чи Угорщиною (4 846,00 грн/МВт·год).

Ці дані свідчать, що внутрішній ринок України наразі демонструє відносну цінову стабільність у порівнянні з багатьма європейськими ринками.

Нагадаємо, що зараз в Україні діють оновлені прайс-кепи, запроваджені НКРЕКП. Це рішення дозволило зберегти конкурентний рівень цін та забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС у разі потреби.