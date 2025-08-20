Головна Гроші Бізнес
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників

Заміна старих лічильників на нові «розумні» відбувається безкоштовно

З січня по липень 2025 року компанія ДТЕК встановила 120 тис. розумних лічильників. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що нові прилади інтегровані в автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Вона дозволяє відстежувати електроспоживання в режимі реального часу та автоматично передавати покази без участі клієнта. Крім того, система допомагає енергетикам швидко виявляти аварії, перевантаження чи несправності обладнання.

Наголошується, що ДТЕК встановлює АСКОЕ у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях у рамках інвестиційної програми, яку затверджує щороку державний регулятор НКРЕКП.

Зокрема, у багатоквартирному житловому будинку АСКОЕ встановлюють для всіх жителів одночасно, а заміна старих лічильників на нові «розумні» відбувається безкоштовно.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова планує встановити «розумні» лічильники всім своїм споживачам до 2034 року в межах проєкту з модернізації енергоінфраструктури «Мережі Майбутнього».

НКРЕКП ДТЕК електроенергія

