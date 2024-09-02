Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
фото з відкритих джерел

Російський фондовий ринок продовжує втрачати позиції, демонструючи найгірші показники за останні 25 років

Російський фондовий ринок продовжує стрімке падіння, демонструючи найвищі показники за останні 25 років. Індекс Московської біржі на початку вересня впав на 2,5 %, досягнувши позначки 2584,4 пункту, що є найнижчим рівнем з травня 2023 року.

Серпень став четвертим місяцем поспіль з негативною динамікою, втративши 10% своєї вартості. Це найбільше місячне падіння з вересня 2022 року, коли була оголошена часткова мобілізація. З травня 2024 року ринок впав майже на 25%, що можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років.

Експерти називають декілька причин такого падіння:

  • Високі процентні ставки, які зменшують прибутки компаній та створені акції менш привабливими.
  • зростання санкційних заходів, які негативно впливають на різні галузі економіки.
  • обмеження для іноземних інвесторів, які раніше мали можливість продавати заморожені російські цінні папери.
  • аналітики прогнозують подальше зниження ринку, оскільки негативні фактори продовжують впливати на нього.

Останні дні на ринку спостерігається активний розпродаж акцій на суму понад 100 мільярдів рублів, що свідчить про силу спадного тренду, зазначає Олексій Антонов, керівник відділу інвестиційного консультування компанії «Алор Брокер». Головний аналітик Промсвязьбанку Олексій Головінов також зазначає, що технічна картина виглядає негативно.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.

Читайте також:

Теги: санкції ринок росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1912 році за часів правління царя Миколи II збірна Російської імперії змогла вибороти 5 нагород
Навіть за царя було краще. Росіяни здобули лише одну нагороду на Олімпіаді
9 серпня, 19:09
РФ заявляє про роботу ППО у двох областях
Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників
10 серпня, 08:27
Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії
В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду
14 серпня, 13:00
Уряд шукає способи, як компенсувати нестачу чоловіків, яких призвали до лав Збройних Сил, у транспортній галузі
Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв
15 серпня, 07:15
Байден, Кара-Мурза та його родина у Білому домі
Байден зустрівся з росіянином Кара-Мурзою, який критикував санкції проти РФ
16 серпня, 11:30
Відповідальність за злочин на себе взяли морські піхотинці РФ
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував
16 серпня, 23:36
Мадрид – одне з найзручніших міст для піших прогулянок
Названо найкращі міста Європи для піших прогулянок
18 серпня, 15:17
Штаб-квартира та фабрика ASML Holding NV у Велдховені, Нідерланди
Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів
29 серпня, 17:23
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
29 серпня, 18:04

Соціум

Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
Російський фондовий ринок переживає найгірший період за 25 років
Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів
Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
Нардеп-утікач Дмитрук об’явився в Лондоні (відео)
Нардеп-утікач Дмитрук об’явився в Лондоні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
19K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
7875
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
6308
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua