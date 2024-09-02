Російський фондовий ринок продовжує втрачати позиції, демонструючи найгірші показники за останні 25 років

Російський фондовий ринок продовжує стрімке падіння, демонструючи найвищі показники за останні 25 років. Індекс Московської біржі на початку вересня впав на 2,5 %, досягнувши позначки 2584,4 пункту, що є найнижчим рівнем з травня 2023 року.

Серпень став четвертим місяцем поспіль з негативною динамікою, втративши 10% своєї вартості. Це найбільше місячне падіння з вересня 2022 року, коли була оголошена часткова мобілізація. З травня 2024 року ринок впав майже на 25%, що можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років.

Експерти називають декілька причин такого падіння:

Високі процентні ставки, які зменшують прибутки компаній та створені акції менш привабливими.

зростання санкційних заходів, які негативно впливають на різні галузі економіки.

обмеження для іноземних інвесторів, які раніше мали можливість продавати заморожені російські цінні папери.

аналітики прогнозують подальше зниження ринку, оскільки негативні фактори продовжують впливати на нього.

Останні дні на ринку спостерігається активний розпродаж акцій на суму понад 100 мільярдів рублів, що свідчить про силу спадного тренду, зазначає Олексій Антонов, керівник відділу інвестиційного консультування компанії «Алор Брокер». Головний аналітик Промсвязьбанку Олексій Головінов також зазначає, що технічна картина виглядає негативно.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.