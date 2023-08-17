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Фабрика безробітних. Що під час війни відбувається у IT-секторі

Ринок праці
Денис Стаджі glavcom.ua
Фабрика безробітних. Що під час війни відбувається у IT-секторі
На 13,9 тис вакансій в ІТ у липні надійшла 341 тис. відгуків
фото з відкритих джерел

Українська молодь досі живе у міфах про «сите і благополучне життя айтішників»

Український IТ-ринок за останні 20 років зазнав значних змін. На початку двохтисячних на ринку було лише близько тисячі компаній, які, в основному, надавали послуги з розробки програмного забезпечення та аутсорсингу. Однак, у наступні роки ринок ріс швидкими темпами і до 2023 року на ньому налічувалося вже понад 16 тис. компаній, які надають широкий спектр послуг, включаючи розробку програмного забезпечення, мобільні застосунки, веб-розробку, хмарні технології, кібербезпеку тощо.

З ростом ринку збільшувалася і кількість айтішників. У 2000 році їх було близько 20 тис. осіб, а до 2023 року число занятих у галузі зросло до понад 250 тис.

Динамічний ріст українського IТ-ринку був обумовлений низкою факторів, зокрема:

  • високий рівень освіти та кваліфікації IТ-спеціалістів в Україні;
  • приваблива вартість робочої сили;
  • зручне географічне розташування України;
  • наявність розвиненої інфраструктури.

На самому початку пандемії Covid-19 стався певний спад попиту на ІТ-фахівців через загальне падіння бізнесу в усьому світі. Але потім ситуація швидко виправилася, а попит навпаки значно зріс через бурхливе зростання інтернет-бізнесу та всього, що пов'язане з онлайном. У результаті, до повномасштабного вторгнення, як кажуть фахівці з кадрів, 2021 року вакансій в українському ІТ було більше, ніж кандидатів.

Все змінила велика війна. Закордонні замовники, побоюючись ризиків, розміщують в Україні менше замовлень. Внутрішній ринок поки що не забезпечує достатнього рівня доходів для ІТ-бізнесу. Ця галузь завжди вважалася дуже престижною за рівнем заробітків, але війна вплинула і на прибутки айтішників, і на умови праці. При цьому знайти роботу в IT стає все складніше, адже ринок перенасичений початківцями – випускниками курсів, на кшталт «стань айтішником за три місяці і заробляй шалені гроші»

ІТ втрачає замовлення і обороти

Минулого року ІТ-індустрія України увійшла до ТОП-3 українських експортних галузей. У 2022 році вона забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $7,35 млрд. Податки від галузі за 2022 рік склали 32,2 млрд грн.

За даними Національного банку України, у I кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року і склав $1,68 млрд. За підсумками ж усього першого півріччя експорт IT-послуг з України зменшився, за даними асоціації IT Ukraine, на 9,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав $3,38 млрд.

Поки що основними IT-ринками для України залишаються США та Велика Британія. Правда, у статистиці це відображається інакше, оскільки компанії з цих країн часто офіційно зареєстровані на Мальті та Кіпрі. Відповідно, у першому півріччі 2023-го список головних імпортерів українських ІТ-послуг має такий вигляд:

  • США – 40,26%,
  • Мальта – 8.8%,
  • Велика Британія – 7.87%,
  • Кіпр – 4,85%,
  • Ізраїль – 4,46%,
  • Швейцарія – 4,19%,
  • Німеччина – 3,83%,
  • Естонія – 2,26%,
  • Польща – 2,20%,
  • Нідерланди – 1,99%.

«У поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року було би дивом. Позитивний сценарій (збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг), на жаль, також не відбувся. За результатами пів року, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ», – констатує виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

Найбільші ІТ-компанії України повідомляють про зниження показників своєї роботи. Так, Epam Systems у фінансовому звіті за II квартал повідомила, що дохід компанії не виправдав очікування та знизився порівняно з I кварталом. Через скорочення обсягу робіт за ці три місяці штат компанії також скоротився приблизно на 1850 осіб.

У II кварталі дохід Epam склав $1,17 млрд – при очікуванні показника у межах $1,195-1,205 млрд. Зниження порівняно з минулим роком – на 2,1%, або на $24,7 млн. Дохід компанії за I квартал 2023 року становив $1,211 млрд. При цьому у Epam Systems, порівняно з минулим роком, виріс чистий прибуток. Якщо у II кварталі 2022 року він склав $18,6 млн, то у II кварталі 2023 – $120 млн.

На кінець червня цього року штат компанії становив 55,6 тис. осіб, з яких 49,4 тис. – ІТ-фахівці. Це менше на 3,4% ніж у попередньому кварталі.

інфографіка: DOU
інфографіка: DOU

Розглянемо приклад ще однієї кампанії – GlobalLogic, що входить до трійки найбільших гравців українського IT-ринку. Її віце-президент зі стратегічних ініціатив Андрій Яворський не дуже оптимістично дивиться на перспективи українського ІТ. В інтерв'ю Forbes він заявив, що великого попиту на IT-послуги наразі немає.

«Неможливість виїзду (айтішникам чоловічої статі за кордон, – «Главком»), ситуація з бронюванням і тим, що людина може йти вулицею, отримати повістку і піти в армію, хоча вона потрібна на проєкті. Плюс, обстріли інфраструктури. Все це створює додаткові труднощі для розвитку бізнесу в Україні, – розповідає Яворський. – Коли війна закінчиться, Україні стане легше, але не настільки, щоби повернутися до довоєнних темпів зростання. Буде гірше, ніж у 2019 році. Я керував київським офісом GlobalLogic у 2014-15 роках. До цього ми росли по 30% на рік, після – на 8%. Тому, на мою думку, зростання повернеться, але це не будуть двозначні числа».

Інфографіка DOU
Інфографіка DOU

Перехід на воєнні рейки. Що може врятувати галузь

Проте нині в українській ІТ-індустрії фіксуються різнонаправлені тенденції. З одного боку, робота з великої кількості проєктів від зарубіжних замовників просто добігає кінця, а нові проєкти віддавати українським розробникам замовники побоюються. Експорт падає.

З іншого – зараз в Україні стрімкими темпами зростає галузь високих військових технологій (Mil-tech), а також кібербезпеки.

Mil-tech (Military technology)бізнес, що базується на розробці та виробництві високотехнологічних військових рішень, які допомагають знищувати ворога на полі бою та у тилу, одночасно захищаючи своїх воїнів.

Розвиток високих військових технологій може стати поштовхом до розвитку високотехнологічних галузей у країні в цілому. Приклади – Ізраїль і Тайвань.

Доходи в Mil-tech поки що значно менші, оскільки більшість проєктів фінансуються державою чи волонтерськими організаціями. Але, як можна було почути від експертів і чиновників на конференції iForum, що відбулася нещодавно в Києві, очікується, що вже незабаром в український Mil-Tech прийдуть закордонні капітали.

До чого призвів надлишок айтішників

Останні десять років українці охоче йшли в ІТ: високі зарплати, гарні умови роботи, можливість працювати на іноземні компанії і отримувати зарплату у доларах. Проте за останні півтора року вакансій дедалі менше, а безробітних – дедалі більше.

Як каже Анастасія Ковальчук, фахівчиня з персоналу компанії Intellias, у минулому році роботу у IT-секторі знайшли 12,8 тис. людей, на 13% менше за показники попереднього року. І це найнижчий показник за 10 років. 9% українських айтішників втратили роботу, ще 4% – перебувають «на бенчі» (тобто в очікуванні відповідного проєкту) або відправлені у неоплачувану відпустку.

Кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України значно скоротилася. За останнє півріччя – мінус 6,1 тис. осіб, або 6,6%.

За даними Opendatabot, у липні рекрутери опублікували 13,9 тис. вакансій, на які надійшла 341 тис. відгуків – це абсолютний рекорд для України, що вказує на явний надлишок пропозиції на ринку праці в ІТ.

Ситуація ускладнюється тим, що на ринку досі дуже активні компанії, що навчають «на айтішника». Чи не з кожної праски лунають спокусливі пропозиції «швидко увійти в айті». І багато людей, зіткнувшись з безробіттям в умовах війни, бачать у цьому вихід для себе. Відучившись кілька місяців, вони починають шукати роботу.

За рівнем досвіду і компетенції ІТ-фахівці діляться на «джунів» (новачки та працівники з дуже малим досвідом), «міддлів» (середній рівень знань та досвіду) та «сеньйорів» (найвищий рівень досвіду та кваліфікації). Випускники численних ІТ-курсів масово претендують на вакансії «джунів», яких і так небагато. У результаті стартові зарплати знижуються, знайти першу роботу в ІТ стає все складніше.

Але далі це поширюється на всі рівні, адже коли з'являється багато талановитих «джунів», вони починають тіснити «міддлів», а ті – «сеньйорів». Так, наприклад, на одну вакансію Front-end розробника (це фахівець, який створює клієнтську сторону програми або веб-сайту) в Україні в середньому сьогодні претендують близько 113 осіб. А якщо брати лише вакансії для фахівців без досвіду роботи, то взагалі понад 500 осіб. Більшість із них – випускники вище згаданих курсів, з кількома місяцями навчання за спиною.

Свідченням кризи на ринку праці є дуже сумні результати гучно розрекламованого рік тому проєкту IT Generation. Нагадаємо, планувалося навчати за рахунок міжнародних спонсорів ІТ-фахівців із числа українців, які бажають змінити сферу діяльності. Це був спільний проєкт Мінцифри, Binance Charity та Львівського ІТ-кластера. Навчання тривало з вересня 2022 до липня 2023 року.

27 липня 2023 року у Міністерстві цифрової трансформації України відзвітували про завершення проєкту IT Generation. З 2200 осіб навчання закінчили 1 877. І лише 147(!) з них отримали роботу в ІТ-індустрії.

Працевлаштування після навчання, до речі, нікому не гарантували.

Важко сказати, на що розраховували організатори IT Generation. Можливо, на швидке закінчення війни або на те, що в ІТ-галузі місце знайдеться всім. А може, просто скористалися щедрістю американської криптовалютної компанії Binance, яка все це оплатила. Гроші у будь-якому разі прийшли в Україну, то хоч викладачів курсів забезпечили роботою … Зважаючи на те, що в Мінцифри намагаються не коментувати результати першого року роботи IT Generation, продовження цього проєкту ми, мабуть, не побачимо.

Перенасичення IT-ринку молодими спеціалістами призвело до того, що фахівці, які мають роботу, стали міцніше за неї триматися і зокрема – погоджуватися на погіршення умов за контрактами. Поки падіння рівня зарплат у галузі немає (є навіть невелике зростання), але всяких бонусів і компенсацій відчутно поменшало. Принаймні про це свідчить анонімне опитування, яке провело галузеве видання DOU.

Через навалу дешевих новачків більш досвідченим фахівціям доводиться приставати на гірші умови праці
Через навалу дешевих новачків більш досвідченим фахівціям доводиться приставати на гірші умови праці
Фото з відкритих джерел

При цьому зарплати українських ІТ-фахівців, як і раніше, помітно відстають від європейського рівня. Наприклад, Java-розробник отримує в Україні $24-50 тис. на рік (залежно від кваліфікації), у Польщі – $40-70 тис., у Чехії – $36-60 тис., у Німеччині – $45-80 тис.

Можна сказати, що зараз українська ІТ-галузь перейшла «у режим очікування»: немає ані колишніх темпів зростання, ані кар'єрних перспектив. Зростати всередині компанії співробітникам складно через те, що скорочується сам бізнес. Віддалена робота на закордонних замовників зараз також не завжди вихід. По-перше, через масові скорочення ІТ-фахівців на Заході там є надлишок своїх фахівців. По-друге, далеко не всі ІТ-спеціальності придатні для віддаленої роботи.

«Джунам» знайти таку віддалену роботу на іноземну компанію майже нереально, не маючи портфоліо і досвіду.

Не варто забувати і про конкуренцію з боку білоруських ІТ-фахівців, яких після подій 2020 року втекло на Захід близько 100 тис. осіб. Вони також демпінгують на ринку.

Відновлення хоча б довоєнної ситуації на українському ринку ІТ залежить від двох однаково вагомих факторів. Перший – ситуація у світовій економіці. Поки що вона не дуже сприятлива, на порядку денному – світова рецесія. Другий – закінчення війни в Україні. Тут все просто: як би не демпінгували українські ІТ-компанії на світовому ринку, колишній потік замовників не відновиться, доки не зникнуть ризики, пов'язані з війною.

Тим часом популярність професії айтішника в Україні не спадає. У 2020 році IT-спеціальності залучили десяту частину всіх українських абітурієнтів-бюджетників і попит на IT-освіту істотно перевищував пропозицію. До ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей тоді увійшли дві з галузі IT: комп'ютерні науки (63 410 заявок) та інженерія програмного забезпечення (47 038 заявок).

У 2022 році популярність IT серед абітурієнтів стала ще вищою. За результатами вступної кампанії, кількість заявок абітурієнтів на IT-спеціальності перевищила 120 тис. У топі найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей комп'ютерні науки, за підсумками вступної кампанії-2022, посіли друге місце (на першому право).

Не меншає і усіляких навчальних курсів, цей ринок стабільний, а рекламою «швидкого входження в ІТ» заповнені всі соціальні мережі. В українському суспільстві поки що залишається сильним міф про «сите і благополучне життя айтішників».

Денис Стаджі, для «Главкома»

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Теги: податки війна бізнес технології робота

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