За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень з початку року
За сім місяців 2023 року НАК «Нафтогаз України» перерахував у державний бюджет понад 48 млрд гривень податків.
Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
«Працювати на фінансову стійкість та енергонезалежність держави під час війни – наше пріоритетне завдання. Не зупиняємось, далі – більше», – сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.
Наголошується, що 48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень державного бюджету України за сім місяців 2023 року.
Раніше було завершено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів НАК «Нафтогаз України» на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
Понад 85% власників єврооблігацій офіційно підтримали пропозицію компанії.
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