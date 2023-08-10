Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
«Нафтогаз України»
фото з відкритих джерел

48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень з початку року

За сім місяців 2023 року НАК «Нафтогаз України» перерахував у державний бюджет понад 48 млрд гривень податків.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Працювати на фінансову стійкість та енергонезалежність держави під час війни – наше пріоритетне завдання. Не зупиняємось, далі – більше», – сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.

Наголошується, що 48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень державного бюджету України за сім місяців 2023 року.

Раніше було завершено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів НАК «Нафтогаз України» на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Понад 85% власників єврооблігацій офіційно підтримали пропозицію компанії.

Теги: податки Нафтогаз України бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cкладається враження, що діюча культура в нашій країні – це лише попса та численні шоу гумористів чи стендаперів
Банкет під час війни. Що не так з Міністерством культури?
21 липня, 17:29
Нафтогаз може зазнати одночасних втрат на 13,5 мільйонів доларів США
Американський дипломат застеріг українських урядовців від знищення газовидобувної галузі
13 липня, 12:03
Ціна на газ для населення від «Нафтогазу» становитиме 7,96 грн за куб. м
Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
17 липня, 16:48
Підозрюваний у корупції колишній топпосадовець нині служить у війську
«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
14 липня, 10:43
Ірина Геращенко: Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни
Як витрачати бюджет під час війни? Партія Порошенка пропонує запровадити мораторій
17 липня, 18:29
Команульні послуги поки що дорожчати не будуть
Підвищення тарифів на комуналку: уряд зробив заяву
15 липня, 09:18
Протягом липня «Укргазвидобування» видобуло понад 1,19 млрд куб м природного газу
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки
6 серпня, 13:05
Закладені в кошторисі показники реальні для виконання, проте, як стверджують експерти, діюча фінансова модель «Нафтогазу» – помилкова
Обвал ринку газу. Звідки братиме гроші «Нафтогаз»: деталі фінплану
4 серпня, 13:36
Розблокування морських портів дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень
Розблокування портів дасть додатково до третини нинішніх бюджетних доходів – президент ICC Ukraine
Вчора, 15:32

Бізнес

За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища
«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
Війна за заправки Медведчука. «Нафтогаз» зробив заяву
Війна за заправки Медведчука. «Нафтогаз» зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
44K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
33K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
15K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8311
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
6308
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту