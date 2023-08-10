За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків

48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень з початку року

За сім місяців 2023 року НАК «Нафтогаз України» перерахував у державний бюджет понад 48 млрд гривень податків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Працювати на фінансову стійкість та енергонезалежність держави під час війни – наше пріоритетне завдання. Не зупиняємось, далі – більше», – сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наголошується, що 48 млрд грн – це 12% усіх податкових надходжень державного бюджету України за сім місяців 2023 року.

Раніше було завершено процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів НАК «Нафтогаз України» на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Понад 85% власників єврооблігацій офіційно підтримали пропозицію компанії.