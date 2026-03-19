«Нова пошта» опановує Китай та Канаду: коли чекати на відкриття

Лариса Голуб

Метою компанії є входження до Топ-20 світових гравців на поштовому ринку
Українська логістична компанія «Нова пошта» заявила про плани глобального розширення. До кінця 2026 року відділення та сервіси компанії мають з’явитися в КНР та Канаді, а до 2028 року мережа охопить ще 16 європейських країн. Про це повідомив співвласник Nova В'ячеслав Климов під час Nova Summit, інформує «Главком».

«Нова пошта» планує вийти на ринки Канади та КНР до кінця 2026 року, а до кінця 2028 року зайти на 16 нових європейських ринків, подвоївши свою присутність на континенті», – заявив Климов.

Також у 2029 році компанія хоче розширитися на ринки країн Близького Сходу. Окрім цього, «Нова пошта» планує запустити доставки на південне узбережжя США, до таких міст як Маямі та Лос-Анджелес. Стратегічною метою компанії є входження до Топ-20 світових гравців на поштово-логістичному ринку. Зі слів Климова, зараз Nova входить до Топ-30.

Нагадаємо, «Нова пошта» розпочала партнерство з американським логістичним гігантом UPS, щоб перевозити посилки зі США в Україну. «США стали 17-ю країною, де запрацювала Нова пошта! Завдяки нашій співпраці з логістичною компанією UPS відтепер ви можете відправити документи чи посилки вагою до 30 кг із США в Україну з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні», – йдеться у повідомленні.

Доставка займає від 7 днів. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті або в мобільному застосунку «Нової пошти». Вартість послуги стартує від $25 за документи та посилки до 1 кг і сягає $200 за посилки до 30 кг. Страхування входить у вартість для відправлень до $150, для дорожчих товарів передбачена комісія від 0,5%.

Раніше «Главком» писав про те, що компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.

