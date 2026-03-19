«Нова пошта» опановує Китай та Канаду: коли чекати на відкриття

Компанія озвучила амбітні плани про відкриття відділень у Канаді та Китаї

Українська логістична компанія «Нова пошта» заявила про плани глобального розширення. До кінця 2026 року відділення та сервіси компанії мають з’явитися в КНР та Канаді, а до 2028 року мережа охопить ще 16 європейських країн. Про це повідомив співвласник Nova В'ячеслав Климов під час Nova Summit, інформує «Главком».

Також у 2029 році компанія хоче розширитися на ринки країн Близького Сходу. Окрім цього, «Нова пошта» планує запустити доставки на південне узбережжя США, до таких міст як Маямі та Лос-Анджелес. Стратегічною метою компанії є входження до Топ-20 світових гравців на поштово-логістичному ринку. Зі слів Климова, зараз Nova входить до Топ-30.

Нагадаємо, «Нова пошта» розпочала партнерство з американським логістичним гігантом UPS, щоб перевозити посилки зі США в Україну. «США стали 17-ю країною, де запрацювала Нова пошта! Завдяки нашій співпраці з логістичною компанією UPS відтепер ви можете відправити документи чи посилки вагою до 30 кг із США в Україну з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні», – йдеться у повідомленні.

Доставка займає від 7 днів. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті або в мобільному застосунку «Нової пошти». Вартість послуги стартує від $25 за документи та посилки до 1 кг і сягає $200 за посилки до 30 кг. Страхування входить у вартість для відправлень до $150, для дорожчих товарів передбачена комісія від 0,5%.

Раніше «Главком» писав про те, що компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.