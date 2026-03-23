Списання вагонів за віком поглиблює кризу в перевезеннях – GMC Center

Ідея списання вагонів за віком розглядається як фактор, що може погіршити ситуацію, вважають вантажовідправники
Списання вантажних вагонів виключно за календарним віком може поглибити вже наявні проблеми в залізничній логістиці, зокрема дефіцит рухомого складу, зростання простоїв та затримки перевезень. Про це йшлося під час наради керівництва вантажного напряму «Укрзалізниця» з вантажовідправниками. 

Учасники зустрічі зафіксували низку системних проблем, серед яких – значні черги вагонів, нерівномірний доступ до інфраструктури, тривалі простої та затримки повернення порожнього рухомого складу. На цьому тлі додаткове скорочення парку вагонів через вікові обмеження може лише ускладнити ситуацію.

Зокрема, на підходах до портів Великої Одеси наразі накопичено понад 13,5 тис. вагонів, що суттєво перевищує нормативний рівень у 5–6 тис. Водночас пропускна спроможність окремих ділянок залишається обмеженою через енергетичні фактори та наслідки обстрілів.

Окремою проблемою є значні простої вагонів. За даними учасників ринку, середній обіг вагона становить близько 280 годин, з яких у русі він перебуває лише 25–28 годин. Решту часу вагони простоюють на станціях або під вантажними операціями. У таких умовах скорочення парку через формальні вікові критерії може призвести до ще більшого дефіциту рухомого складу.

Крім того, бізнес звертає увагу на затримки повернення порожніх вагонів, які можуть сягати 5–10 діб, а також на відсутність своєчасного інформування про обмеження руху. Це ускладнює планування перевезень і збільшує фінансові ризики для вантажовідправників.

Учасники наради також підняли питання регуляторних бар'єрів, зокрема складності допуску приватних локомотивів та нових вимог до сертифікації ремонтних підприємств. На їхню думку, у нинішніх умовах додатковий адміністративний тиск може негативно вплинути на ефективність роботи галузі.

На цьому фоні ідея списання вагонів за віком розглядається як фактор, що може погіршити ситуацію. Вантажовідправники наголошують, що ключовим критерієм має бути технічний стан рухомого складу, а не формальний термін експлуатації.

У свою чергу, в «Укрзалізниці» повідомили про впровадження низки заходів для покращення ситуації, зокрема цифрового моніторингу перевезень, щоденного контролю підведення вагонів до портів та реформування структури управління. Зокрема, до липня 2026 року планується створення окремої вантажної компанії «Укрзалізниця Карго».

Втім, попри наявність діалогу між бізнесом і перевізником, ключові проблеми залишаються невирішеними. На думку бізнесу, подальші рішення, зокрема щодо регулювання вагонного парку, мають враховувати реальний стан інфраструктури та логістики, щоб уникнути поглиблення кризи у вантажних перевезеннях.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу, а відтак і зменшення обсягів перевезень.

