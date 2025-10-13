ОПЗ потрібно продавати як робочий завод, а не як металобрухт – партнер АГТ

Одеський припортовий завод є ключовим підприємством хімічної галузі України

Партнер компанії «Агро Газ Трейдінг» Володимир Колот вважає, що приватизувати Одеський припортовий завод потрібно як робоче підприємство, здатне приносити прибуток, а не як проблемний актив. Лише стратегічні інвестори, готові вкладати в модернізацію та фахове управління, зможуть відродити завод.

В інтерв'ю для РБК-Україна партнер компанії «Агро Газ Трейдінг» (АГТ) Володимир Колот заявив, що Одеський припортовий завод (ОПЗ) слід приватизувати як повноцінне підприємство, а не як проблемний актив, що втратив свою цінність. Успішна приватизація залежить від залучення інвесторів, які готові вкладати в модернізацію, технології та людей, а не лише переслідувати короткострокову вигоду.

«ОПЗ – це не просто актив, який можна продати, щоб закрити бюджетну діру. Це стратегічне підприємство, яке впливає на промисловий сектор, енергетику, агросектор і валютні надходження країни. Продавати його треба як робоче підприємство, а не як «металобрухт» . А щоб він був робочим, треба повернути фаховий менеджмент, професійне управління й партнерів, які не бояться брати на себе ризики», – наголосив Колот у коментарі для РБК-Україна.

Олександр Горбуненко, партнер АГТ, додав, що приватизація має стати шансом для відродження заводу. «Її сенс – дати підприємству друге життя. Якщо покупець прийде тільки заради швидкого бенефіту, це пролонгує зупинку. Інвестор має мислити стратегічно: вкладати у модернізацію, безпеку, екологію, людей. Бо головна цінність ОПЗ – не лише в його потужностях, а в людях, які можуть підтримувати виробництво на найвищому рівні», – зазначив Горбуненко.

Партнери АГТ підкреслили, що досвід їхньої компанії, яка у 2019–2021 роках відновила роботу ОПЗ після простою, доводить: завод може бути конкурентоспроможним за умови правильного управління. Вони зазначили, що АГТ фінансувала виробництво, постачаючи газ і беручи на себе всі ризики, що дозволило підприємству повернути позиції на міжнародному ринку добрив. Натомість після завершення співпраці з АГТ завод зупинився, що, на думку партнерів, свідчить про важливість вибору компетентних інвесторів.

Одеський припортовий завод, розташований у місті Южне Одеської області, є ключовим підприємством хімічної галузі України, що спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Його діяльність впливає на продовольчу безпеку через експорт добрив, але з 2021 року завод простоює через відсутність стабільного партнерства.

Приватизація, запланована на 25 листопада 2025 року зі стартовою ціною 4,49 мільярда гривень, має на меті знайти інвестора, здатного відродити підприємство та зміцнити його позиції на глобальному ринку.