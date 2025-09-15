У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

За 2024 рік Кіриський НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області, зупинив роботу одного з ключових агрегатів після атаки дронів. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів, через це було пошкоджено піч та інше обладнання, що призвело до зупинки установки. Цей агрегат забезпечував близько 40% загальної потужності заводу, що може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ленінградської області тоді повідомляв, що три безпілотники були знищені в районі Кіришів, а пожежу вдалось ліквідувати без постраждалих.

У зв'язку з пошкодженням агрегату, керівництво заводу вирішило збільшити обсяги переробки на інших установках на 20%, щоб компенсувати втрати і зберегти обсяг переробки на рівні близько 75% від нормальних показників.

За 2024 рік Кіриський НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод виробляє значну частину бензину, дизельного палива та мазуту, що має важливе значення для російської енергетичної галузі.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 14 вересня Збройні Сили України завдали удару по Кіриському нафтопереробному заводу в Ленінградській області Росії. Удар було завдано підрозділами Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно працюють над ослабленням військово-економічних спроможностей держави-агресора.