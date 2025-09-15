Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів
фото: російські пабліки

За 2024 рік Кіриський НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області, зупинив роботу одного з ключових агрегатів після атаки дронів. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів, через це було пошкоджено піч та інше обладнання, що призвело до зупинки установки. Цей агрегат забезпечував близько 40% загальної потужності заводу, що може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Ленінградської області тоді повідомляв, що три безпілотники були знищені в районі Кіришів, а пожежу вдалось ліквідувати без постраждалих.

У зв'язку з пошкодженням агрегату, керівництво заводу вирішило збільшити обсяги переробки на інших установках на 20%, щоб компенсувати втрати і зберегти обсяг переробки на рівні близько 75% від нормальних показників.

За 2024 рік Кіриський НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод виробляє значну частину бензину, дизельного палива та мазуту, що має важливе значення для російської енергетичної галузі.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 14 вересня Збройні Сили України завдали удару по Кіриському нафтопереробному заводу в Ленінградській області Росії. Удар було завдано підрозділами Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно працюють над ослабленням військово-економічних спроможностей держави-агресора.

Читайте також:

Теги: завод нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли еліта зрозуміє: Путін веде Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
23 серпня, 17:07
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
10 вересня, 10:23
Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної оборонної лінії України, так званого пояса фортець
ISW: Україна не зможе безпечно вивести війська з Донеччини без повного припинення вогню
17 серпня, 09:39
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Російська сторона висловила «задоволення» допомогою, яку надає Туреччина
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
20 серпня, 14:18
Українські воїни атакували Куйбишевський та Афіпський НПЗ
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удари по Куйбишевському та Афіпському НПЗ
28 серпня, 08:54
Кошта також наголосив, що Сполучені Штати «ніколи не повинні забувати» про загрозу
Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу
9 вересня, 13:14
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Пожежа на Краснодарському НПЗ у ніч на 31 серпня
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg
Вчора, 04:42

Економіка

У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
Один із найстаріших банків Швейцарії розглядає переїзд до США: причина
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності
Нова Зеландія знизила цінову стелю на російську нафту
Нова Зеландія знизила цінову стелю на російську нафту

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua