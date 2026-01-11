«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування

Після лютого 2022 року Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися у медіа

Колишній телеведучий та пропагандист В’ячеслав Піховшек, що роками працював на Віктора Медведчука, після початку повномасштабного вторгнення зник із публічного простору. Утім, журналісти зуміли розшукати його. Виявилося, що пропагандист утік не дуже далеко. Як інформує «Главком», про це йдеться у розслідуванні «Телебачення Торонто».

За даними авторів розслідування, Піховшек упродовж багатьох років працював на українських телеканалах. Зокрема на «1+1», де наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років контролював виконання темників тодішнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука і в результаті став найвідданішим пропагандистом Кучми.

Після звільнення з «плюсів» у 2009 році активно підтримував Януковича. Робив він це і під час Революції Гідності. А з 2017 року працював на телеканалі NewsOne, який пов’язували з оточенням Віктора Медведчука.

Після лютого 2022 року Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися у медіа. Автори розслідування перевірили версії про його виїзд до Росії або перебування за кордоном, однак не знайшли підтверджень перетину кордону чи реєстрації в російських базах даних.

Журналісти повідомляють, що їм вдалося ідентифікувати Telegram-акаунт, який вони пов’язують із Піховшеком. З цього акаунта він залишав коментарі в каналах представників УПЦ МП, зокрема священника, який після 2022 року виїхав до Росії.

Крім того, за допомогою відкритих джерел було виявлено коментарі з номером телефону, який журналісти пов’язують із Піховшеком, під оголошеннями про продаж книг у Facebook. У 2025 році з цього акаунта нібито замовлялися видання українських та російських авторів, зокрема книги, присвячені темам безпеки та історії спецслужб. Доставка, за словами розслідувачів, здійснювалася через відділення «Нової пошти» в Києві, неподалік від місця його реєстрації в Києві.

На підставі зібраних даних автори розслідування роблять висновок, що Піховшек може й надалі проживати в Києві, попри багаторічну діяльність у проросійському медіасередовищі. Офіційних коментарів від самого фігуранта або від правоохоронних органів наразі немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо російського агента, «політексперта» із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука, пропагандиста Кирила Молчанова. Йому інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії.