Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування
Піховшек може й надалі проживати в Києві, попри багаторічну діяльність у проросійському медіасередовищі
фото з відкритих джерел

Після лютого 2022 року Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися у медіа

Колишній телеведучий та пропагандист В’ячеслав Піховшек, що роками працював на Віктора Медведчука, після початку повномасштабного вторгнення зник із публічного простору. Утім, журналісти зуміли розшукати його. Виявилося, що пропагандист утік не дуже далеко. Як інформує «Главком», про це йдеться у розслідуванні «Телебачення Торонто».

За даними авторів розслідування, Піховшек упродовж багатьох років працював на українських телеканалах. Зокрема на «1+1», де наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років контролював виконання темників тодішнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука і в результаті став найвідданішим пропагандистом Кучми.

Після звільнення з «плюсів» у 2009 році активно підтримував Януковича. Робив він це і під час Революції Гідності. А з 2017 року працював на телеканалі NewsOne, який пов’язували з оточенням Віктора Медведчука.

Після лютого 2022 року Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися у медіа. Автори розслідування перевірили версії про його виїзд до Росії або перебування за кордоном, однак не знайшли підтверджень перетину кордону чи реєстрації в російських базах даних.

Журналісти повідомляють, що їм вдалося ідентифікувати Telegram-акаунт, який вони пов’язують із Піховшеком. З цього акаунта він залишав коментарі в каналах представників УПЦ МП, зокрема священника, який після 2022 року виїхав до Росії.

Крім того, за допомогою відкритих джерел було виявлено коментарі з номером телефону, який журналісти пов’язують із Піховшеком, під оголошеннями про продаж книг у Facebook. У 2025 році з цього акаунта нібито замовлялися видання українських та російських авторів, зокрема книги, присвячені темам безпеки та історії спецслужб. Доставка, за словами розслідувачів, здійснювалася через відділення «Нової пошти» в Києві, неподалік від місця його реєстрації в Києві.

На підставі зібраних даних автори розслідування роблять висновок, що Піховшек може й надалі проживати в Києві, попри багаторічну діяльність у проросійському медіасередовищі. Офіційних коментарів від самого фігуранта або від правоохоронних органів наразі немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо російського агента, «політексперта» із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука, пропагандиста Кирила Молчанова. Йому інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії. 

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук пропагандист журналіст розслідування книги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 2025, 05:37
Трьом учасникам злочинної групи вже оголосили підозру
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
12 грудня, 2025, 11:08
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 ККУ). Досудове розслідування триває
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
15 грудня, 2025, 22:51
Нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
16 грудня, 2025, 04:58
У списку було двоє померлих медійників
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
15 грудня, 2025, 18:38
Поліція з’ясовує обставини смерті 18-річного хлопця в Івано-Франківську
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
22 грудня, 2025, 04:59
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
1 сiчня, 14:25
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
Міністр освіти відреагував на діяльність підпільної школи при монастирі у Києві
7 сiчня, 01:48
У Києві розпочато розслідування чергового воєнного злочину РФ
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
23 грудня, 2025, 12:11

Події в Україні

«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування
«Журналіст Медведчука» Вʼячеслав Піховшек сховався у несподіваному місці – розслідування
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини

Новини

Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua