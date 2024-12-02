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Стало відомо, скільки заробляють світові виробники зброї за рік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки заробляють світові виробники зброї за рік
Новий звіт зафіксував зміни на світовому ринку зброї
фото із відкритих джерел

100 найбільших виробників зброї отримали $632 млрд у 2023 році

За підсумками 2023 року 100 найбільших світових виробників озброєнь заробили $632 млрд, випливає зі свіжої доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

«У 2023 році спостерігалося помітне зростання доходів від продажу зброї, і, ймовірно, воно продовжиться у 2024 році. Доходи від продажу зброї 100 найбільших виробників зброї, як і раніше, не повною мірою відображають масштаб попиту, і багато компаній розпочали кампанії з набору персоналу, що говорить про їхній оптимізм щодо майбутніх продажів», – зазначив науковий співробітник Лоренцо Скараццато.

За інформацією інституту, зростання доходів підприємств від продажу озброєнь було зафіксовано «в усіх регіонах», особливо у країні-агресорці Росії та Близькому Сході. Зазначається, що невеликі компанії галузі «ефективніше» реагували на попит у галузі ВПК, пов'язаний із війнами в Україні та в Секторі Гази, «зростаючою напруженістю в Східній Азії», а також програмами переозброєння в інших частинах світу.

До слова, українські виробники зброї переносять виробництво за кордон. Згідно з нещодавнім опитуванням Tech Force in UA, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.

Нагадаємо, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. 

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Теги: зброя бізнес кордон розробка

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