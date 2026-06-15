На 100 грн з'явиться гасло «Слава Україні!»: чи потрібно обмінювати старі банкноти

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти

Національний банк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 грн розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!». Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 грн зразка 2014 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку», – йдеться у повідомленні.

Національний банк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу. Введення в обіг таких банкнот завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України.

Зазначається, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти.

«Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 грн попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, в обіг уже введені модифіковані банкноти національної валюти з гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 грн;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 грн;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 грн;

із 25 лютого 2026 року – номіналом 200 грн.

До слова, Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік: фінансовий результат регулятора склав 153 млрд гривень, а до державного бюджету планується перерахувати 146,1 млрд гривень.