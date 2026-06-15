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На 100 грн з'явиться гасло «Слава Україні!»: чи потрібно обмінювати старі банкноти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На 100 грн з'явиться гасло «Слава Україні!»: чи потрібно обмінювати старі банкноти
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти
фото: НБУ

Національний банк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 грн розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!». Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 грн зразка 2014 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку», – йдеться у повідомленні.

Національний банк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 грн банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу. Введення в обіг таких банкнот завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України.

Зазначається, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 грн попередніх років виготовлення  на модифіковані банкноти.

«Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 грн попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, в обіг уже введені модифіковані  банкноти національної валюти з гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»:

  • з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 грн;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 грн;
  • із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 грн;
  • із 25 лютого  2026 року – номіналом 200 грн.

До слова, Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік: фінансовий результат регулятора склав 153 млрд гривень, а до державного бюджету планується перерахувати 146,1 млрд гривень.

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Теги: Нацбанк НБУ гривня

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