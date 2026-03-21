Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла

Максим Бурич
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт

Під ранок суботи, 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Внаслідок влучання на об’єкті виникли серйозні пошкодження, що призвело до масштабних перебоїв в енергосистемі регіону.

«Під ранок ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання», – написав Чаус.

У громадах, де тимчасово немає електрики, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Як відомо, російські окупаційні війська ввечері 20 березня завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюмській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. 

Нагадаємо, на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026 року
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинуло двоє людей, серед поранених – діти
Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2026
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

