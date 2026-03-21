Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла

Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт

Під ранок суботи, 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Внаслідок влучання на об’єкті виникли серйозні пошкодження, що призвело до масштабних перебоїв в енергосистемі регіону.

«Під ранок ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання», – написав Чаус.

У громадах, де тимчасово немає електрики, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Як відомо, російські окупаційні війська ввечері 20 березня завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюмській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.