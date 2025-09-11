Головна Гроші Бізнес
Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження
90% усіх нелегальних казино мають російське походження

Нелегальний Igaming в Україні складає до 66,53 млрд грн – Асоціація українських операторів грального бізнесу

Компанії Kantar, Gradus та Factum на замовлення операторів «білого» ринку провели перше дослідження індустрії та оцінили рівень тінізації в галузі. За даними дослідження, нелегальний сегмент грального ринку становить майже половину галузі та займає від 39 до 53%. Такими є результати першого дослідження, проведеного у серпні–вересні 2025 року.

Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час засідання ТСК у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Асоціацією українських операторів грального бізнесу на запит Мінцифри/Play.City вперше в Україні отримано незалежні оцінки обсягів «чорного» ринку від трьох дослідницьких агенцій. Міжнародна компанія Kantar оцінила частку нелегального ринку гемблінгу в Україні у 52,1%, Gradus – у 39%, Factum – у 53%. Результати, на жаль, виявилися значно гіршими, ніж очікувалося. Якщо легальний ринок становить приблизно 59,6 млрд грн на рік, то відповідно нелегальний – від 37,72 до 66,53 млрд грн. Майже половина ринку перебуває в тіні, при цьому 90% усіх нелегальних казино мають російське походження», – наголосив Когут.

Причини популярності нелегальних казино
Причини популярності нелегальних казино

Репрезентативне дослідження проводилося протягом двох тижнів різними методиками, які запропонували три агенції. У ньому взяли участь від 800 до 2500 респондентів.

Опитування виявило основні чинники, чому українці обирають нелегальні інтернет-казино: швидкість виплат; можливість уникати сплати податків; простота реєстрації та анонімність; можливість грати за допомогою криптовалют; відсутність вікових та поведінкових обмежень (доступ для лудоманів і підлітків до 21 року); відсутність лімітів на ставки.

Висновки та додаткові дані
Висновки та додаткові дані

Дослідження продемонстрували, що будь-які обмеження чи незручності у «білих» легальних казино призводять до відтоку гравців у нелегальні інтернет-казино.

Аналіз трафіку показав, що близько 25 тис. українців щоквартально переходять грати у неліцензовані онлайн-казино. Додаткова фундаментальна причина полягає в тому, що нелегальні оператори мають кращі умови: вони не обмежені у рекламних та маркетингових інструментах, тоді як реклама легальних операторів суворо регламентована законом.

На думку Олександра Когута, ключова проблема боротьби з «чорним» ринком – невиконання провайдерами телекомпослуг рішень регуляторів (НКЕК, Плей.Сіті, РНБО) щодо блокування та затягнута процедура блокування нелегальних сайтів. Сьогодні, щоб закрити сайт, потрібно щонайменше 10 днів, тоді як власники нелегальних казино створюють дзеркальні сайти-клони за 1-2 дні.  «Потрібна політична воля та сильні технологічні рішення, щоб блокувати такі ресурси оперативніше», – наголосив він.

Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження фото 1

Асоціація уточняє, що результати досліджень трьох компаній збігаються з оцінками міжнародної компанії H2 Gambling Capital, яка визначила поточний рівень нелегального ринку гемблінгу в Україні у 45,6%. За її прогнозами, до 2030 року цей показник зросте до 58%.

«На жаль, ми бачимо, що політики не звертають уваги на зростання «чорного» ринку, натомість концентрують зусилля на критиці легальної індустрії. Ми стикаємося з безкінечним шквалом абсолютно безпідставних звинувачень у нібито несплаті податків окремими операторами. Це, по суті, замовний булінг «білої» галузі, яка щороку сплачує 19-20 млрд грн податків. Нам зрозуміло, що дискредитація легального ринку вигідна нелегалам. Але політики мають пам’ятати, що їхнє завдання – захищати українців, які можуть потрапити на нелегальні сайти. Сьогодні ці люди абсолютно не захищені, гравці постійно стикався з випадками фінансового шахрайства та відверто нечесною грою, коли виграші просто не виплачувалися», – прокоментував віце-президент АУОГБ Олег Арестархов.

Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження фото 2

За даними АУОГБ сукупна виручка українського ринку IGaming в першій половині 2025 року склала 27,1 млрд грн. За даними Податкової, які було оприлюднено на ТСК, сума сплачених галуззю податків за 8 місяців 2025 перевищила 13 млрд грн.

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Її мета – формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу. Члени Асоціації сплачують понад 57,2% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує Міністерство цифрової трансформації України, а з березня – новий регулятор PlayCity, який уряду та координується першим віце-прем’єром – міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Попередній регулятор (КРАІЛ) видав понад 7 200 ліцензій, з яких понад 4 100 було анульовано.

