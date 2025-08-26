Усупереч суду Трамп узаконив переслідування за спалення прапора США

За рішенням Трампа, особам, які вчиняють дії із національним прапором США, може загрожувати судове переслідування, що є одним із найбільших викликів Першій поправці Конституції США за останні десятиліття

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє кримінальне переслідування за спалення американського прапора. Цей крок зроблено попри раніше ухвалені рішення Верховного суду США, що захищають спалення прапора як форму політичного вираження, гарантовану Першою поправкою до Конституції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

«Більш ніж через три десятиліття після того, як Верховний суд постановив, що уряд не може заборонити спалювання або осквернення американського прапора, оскільки це порушуватиме Конституцію США, президент Дональд Трамп наказує прокурорам переслідувати будь-кого, хто це робить, незалежно від захисту, що його забезпечує Перша поправка Конституції» – йдеться у статті.

Трамп заявив, що Верховний суд «ніколи не визнавав, що осквернення прапора може спровокувати незаконні дії або «провокацію». Його адміністрація має намір «відновити повагу до прапора» та притягувати до відповідальності тих, хто «підбурює до насильства або порушує закон, оскверняючи національний символ».

Указ не містить конкретних термінів потенційних тюремних ув'язнень. Перед його підписанням Трамп доручив генеральному прокурору Пем Бонді перевірити випадки спалення прапора, щоб визначити, чи можна їх класифікувати як хуліганство, порушення громадського порядку або дії, що завдають шкоди довкіллю.

У статті наголошується, що указ Трампа суперечить позиції Верховного суду, який у 1989 та 1990 роках визнав спалення прапора захищеною формою свободи слова.

