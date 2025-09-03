Головна Країна Політика
Шмигаль оголосив про запуск Defence City

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Шмигаль оголосив про запуск Defence City
Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави
В Україні запустять Defence City: Зеленський підписав закони для підтримки оборонної промисловості

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму, що надасть низку пільг для виробників озброєння та військової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами Дениса Шмигаля, головна мета проєкту – створити сприятливі умови для українських зброярів. Розвиток вітчизняної оборонної індустрії є однією з ключових гарантій безпеки України.

Defence City передбачає такі пільги та спрощення:

  • Звільнення від податку на прибуток, якщо кошти реінвестуються у виробництво.
  • Звільнення від податку на землю та нерухомість, що використовуються у виробництві.
  • Звільнення від екологічного податку.
  • Спрощення митних процедур та режиму міжнародної передачі продукції.
  • Державна підтримка заходів з релокації та підвищення захисту виробничих потужностей.

Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго». Крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тис. км. «Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва.

Теги: Денис Шмигаль Володимир Зеленський закон зброя

