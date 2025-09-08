Головна Світ Політика
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест

Іванна Гончар
glavcom.ua
фото: Reuters

Під час нинішньої хвилі протестів під блокування потрапили сотні акаунтів журналістів, активістів і студентських організацій

У Туреччині з новою силою спалахнули протести проти президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Причиною стало оточення поліцією офісу опозиційної Республіканської народної партії (CHP) у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Увечері 7 вересня поліція фактично заблокувала головний CHP після судового рішення про зміну керівництва місцевої організації. Лідер партії Озгюр Озель назвав це «осадженням» і закликав прихильників виходити на вулиці.

Влада ж відповіла забороною демонстрацій у кількох районах мегаполіса та посиленням поліцейської присутності.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая попередив, що будь-яка спроба чинити опір рішенню суду розглядатиметься як перешкоджання правосуддю, і заявив, що держава не дозволить «порушувати громадський порядок».

За повідомленням місцевих ЗМІ, під час протестів виникли сутички з поліцією.

Разом із тиском на опозицію влада продовжує посилювати контроль над інтернетом. За перші місяці 2025 року в Туреччині було заблоковано понад 27 тис. акаунтів у соцмережах та майже 7 тис. інтернет-ресурсів. Під час нинішньої хвилі протестів під блокування потрапили сотні акаунтів журналістів, активістів і студентських організацій.

Протести у Туреччині тривають ще з березня цього року після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу – одного з головних політичних опонентів Ердогана. 

Нагадаємо, влада Туреччини зранку санкціонувала затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, його прессекретаря Мурата Онгуна та ще близько ста співробітників мерії в рамках антикорупційного розгляду.Зокрема, як пишуть турецькі ЗМІ, щодо стамбульської мерії розпочато велику антикорупційну операцію. 

Після цього Туреччину охопили масштабні протести. Тоді власник соцмережі Х (Тwitter) Ілон Маск заблокував аккаунти деяких користувачів в Туреччині. Обмеження стосуються тих, хто поширював інформацію про протести

