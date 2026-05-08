Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників

Юрко Юрченко заявив, що постійно зіштовхується з неприємними ситуаціями на польському кордоні

Військовий, співак та фронтмен українського рок-гурту Yurcash Юрко Юрченко розповів про інцидент на кордоні з Польщею та розкритикував роботу прикордонників. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю артиста BLIK.ua.

Юрко Юрченко разом зі своїм гуртом перетинав українсько-польський кордон та зіштовхнувся з «неприємним» ставленням із боку прикордонників. За словами співака, польські прикордонники проводили перевірку речей його команди дуже ретельно та водночас поводилися «занадто нахабно».

«Постійно неприємні ситуації. Нас зупиняли, розбирали повністю автобус. Находили будь-яку причину, одразу «на яму». Ми знали наперед, що нас уже поведуть «на яму», бо артисти. Перевіряють дуже ретельно, і занадто нещиро, занадто нахабно. Це дуже неприємно, я не знаю, із чим це пов’язано», – розповів артист.

Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників

Водночас із боку українських прикордонників Юрко Юрченко ніколи не помічав подібної поведінки. Він запевнив, що вони навпаки допомагають йому з гуртом, коли на кордоні великі черги. «Скажу вам відверто, що я дуже багатьох знаю з вищого керівництва Вони нам завжди допомагають, тому що знають, ми команда, яка часто виїжджає в тури. Від початку війни ми побували майже всюди. І завжди, коли великі черги, нам допомагають. Бо часом ми не встигаємо», – додав музикант.

Юрко Юрченко зі своїм гуртом Yurcash

Також співак наголосив, що робота прикордонників важлива та полягає не лише в контролі пропускних пунктів. «Прикордонники – це не тільки ж на пропускних пунктах. Є не зовсім добролюбні сусіди, з якими ми ще не почали війну. І дай Боже, не почнемо. Я про Білорусь кажу. І цей кордон також охороняється кожен день. Прикордонники виконують велику роботу і велику місію», – зауважив Юрко Юрченко.

