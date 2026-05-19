Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону

glavcom.ua
Єгор Голівець
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
Дрони над польським кордоном викликали паніку серед місцевих жителів
фото: PAP
У соцмережах почали поширювати відео з безпілотниками, однак польська армія заявила про планові навчання ППО

Жителі польського міста Грубешів, розташованого лише за п’ять кілометрів від кордону з Україною, повідомили про появу невідомих дронів у небі. У соцмережах почали поширювати відео з характерним дзижчанням безпілотників, що викликало занепокоєння серед місцевих мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Onet.

Після появи повідомлень Оперативне командування Збройних сил Польщі виступило із заявою та пояснило, що йдеться про заплановані військові навчання.

«Ми хотіли б повідомити вас, що наразі на сході Польщі відбуваються планові навчання системи протиповітряної оборони, які триватимуть до середи, 20 травня», – зазначили польські військові.

У командуванні пояснили, що у маневрах беруть участь підрозділи повітряних сил та сухопутних військ. Метою навчань є перевірка бойової готовності та відпрацювання процедур реагування.

Також польська армія повідомила, що у північній частині країни тривають тактично-спеціальні навчання COMMON SAREX-26. Під час них військові відпрацьовують пошукові операції на суші та на морі.

Посилення уваги до польського неба відбувається на тлі останніх інцидентів із безпілотниками у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір Балтії, нещодавно збив безпілотник над територією Естонії. Інцидент стався під час повітряної тривоги, оголошеної в Естонії та Латвії через загрозу дронів.

За даними естонського мовника ERR, безпілотник збили над озером Вертс’ярв на півдні країни. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що, за попередньою оцінкою, це міг бути український дрон, який втратив курс через роботу систем радіоелектронної боротьби.

Подібну версію озвучив і голова комітету у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхельсон. За його словами, безпілотник міг опинитися у повітряному просторі країни через заглушення навігаційних систем.

