Автобан до Львова: Польща планує побудувати швидкісну трасу в Україні за власні кошти

glavcom.ua
Максим Бурич
Кошти, залучені від сплати за проїзд новою ділянкою, протягом наступних років перераховуватимуться до Польщі
фото: forsal

Польська влада вивчає можливість участі в будівництві нової швидкісної автомагістралі в Україні

Польща розглядає стратегічну можливість будівництва нової автомагістралі на території України. Амбітний проєкт передбачає продовження польської траси А4 від кордону безпосередньо до Львова. Ця ініціатива має стати не лише транспортним проривом, а й ключовим інструментом залучення польського бізнесу до процесу великої відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forsal.

Проєкт передбачає будівництво ділянки довжиною близько 80 км, яка з’єднає прикордонний пункт пропуску «Корчова» зі Львовом. З українського боку цей маршрут функціонуватиме як автомагістраль М10. Нова траса значно пришвидшить логістику між країнами, полегшуючи як пасажирські перевезення, так і доставку вантажів, що є критичним для економіки обох держав.

Головною особливістю проєкту є метод його фінансування. Польща планує використовувати власний бюджет, проте з чітким механізмом повернення інвестицій. До будівництва будуть максимально залучені польські інфраструктурні компанії.

Кошти, залучені від сплати за проїзд новою ділянкою, протягом наступних років перераховуватимуться до Польщі. Це дозволяє реалізувати проєкт без надмірного довгострокового навантаження на польських платників податків.

Нагадаємо, спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки.

До слова, Польща заявила про готовність прийняти додаткові американські війська після того, як президент США Дональд Трамп допустив їхнє можливе перекидання з Німеччини.

