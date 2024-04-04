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Без запровадження в Україні регламенту REMIT повна інтеграція в енергоринок ЄС неможлива, – «Д.Трейдінг»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Без запровадження в Україні регламенту REMIT повна інтеграція в енергоринок ЄС неможлива, – «Д.Трейдінг»
Дмитро Маляр, гендиректор компанії «Д.Трейдінг»
Фото: пресслужба компанії «Д.Трейдінг»

Посилення інтеграції в енергоринок Європи може допомогти у вирішенні фінансових проблем ВДЕ, – «Д.Трейдінг»

Завдяки посиленню інтеграції українського енергоринку у європейський можна розв’язати проблему з прибутковістю «зеленої» генерації. Про це заявив генеральний директор компанії «Д.Трейдінг» Дмитро Маляр.

«Ринкові обмеження взагалі можуть довести бізнес до депресії. Міжнародні трейдери не працюють в Україні, тому що їм тут немає чого робити. Ситуацію здатне змінити посилення інтеграції з європейським ринком. Це дозволить більшу варіативність у торгівлі за годинами та місяцями, пропонувати фіксовані ціни та навіть розв'язати проблеми з прибутковістю «зеленої» генерації», – сказав він.

Маляр пояснив, що у Євросоюзі ринки газу та електроенергії доволі фінансово ємні. І для того, щоб краще інтегруватися «Д.Трейдінг» використовує досвід своїх іноземних офісів у Хорватії та Швейцарії.

«Стикаємося з тим, що кожного дня маємо значне фінансове навантаження на всі трансакції. В Україні енерготрейдинг наразі не оперує такими сумами», – наголосив очільник «Д.Трейдінг».

Також він підкреслив, що для повноцінної інтеграції в енергоринок Європи в Україні треба запровадити регламент REMIT, що має забезпечити доброчесну поведінку ринкових гравців.

«Тому що без REMIT, синхронізації основних регуляторних вимог, повноцінний market coupling з Європою неможливий», – наголосив Маляр.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Теги: бізнес Енергоринок обмеження

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