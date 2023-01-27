Єрмак обговорив формулу миру з послами G7 та ЄС

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту «Групи семи» та України

У межах регулярного діалогу відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з послами країн «Групи семи» (G7) та головою представництва Європейського Союзу. Про це повідомляє Офіс президента.

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Єрмак привітав представника Японії з початком головування у «Групі семи» та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

Як зазначається, очільник Офісу президента докладно поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті та висловив подяку державам «Групи семи» за схвалені напередодні історичні рішення про надання Україні вкрай необхідної важкої бронетехніки.

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У контексті наближення роковин початку повномасштабної агресії росії проти нашої країни учасники зустрічі скоординували спільні дії країн G7 та України на найближчу перспективу.

Зокрема, за словами керівника ОП, до вказаної дати може бути проведена спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядатиметься резолюція про підтримку формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на нещодавньому саміті G19 в Індонезії.

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фото: Офіс президента

«Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Тож Україна розраховує на підтримку країн G7 у його ухваленні та сприяння мобілізації підтримки з боку інших держав», – наголосив Єрмак.

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту «Групи семи» та України.

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Крім того, співрозмовники приділили увагу аналізу ефективності дотримання санкційних обмежень, запроваджених щодо держави-агресора, та узгодженню подальших спільних дій у цьому напрямі.

Учасники зустрічі обговорили можливі нові формати інформування світової спільноти, зокрема послів та представників країн-партнерів, про останні напрацювання експертної групи Єрмака-Макфола щодо санкцій проти росії.

Під час зустрічі очільник Офісу Президента представив присутнім свого нового заступника Олексія Кулебу, який відповідає за регіональну політику.

Як зазначається, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда подякував Андрію Єрмаку за інформування щодо безпекової ситуації в Україні, а також напрацювань у напрямі посилення санкційного тиску. Він запевнив, що країни G7 і надалі підтримуватимуть Україну на шляху до перемоги.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

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Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку.

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.