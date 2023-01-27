Головна Країна Політика
search button user button menu button

Єрмак обговорив формулу миру з послами G7 та ЄС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єрмак обговорив формулу миру з послами G7 та ЄС
Єрмак провів зустріч з послами країн G7 та головою представництва ЄС
фото: Офіс президента

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту «Групи семи» та України

У межах регулярного діалогу відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з послами країн «Групи семи» (G7) та головою представництва Європейського Союзу. Про це повідомляє Офіс президента.

Єрмак привітав представника Японії з початком головування у «Групі семи» та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

Як зазначається, очільник Офісу президента докладно поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті та висловив подяку державам «Групи семи» за схвалені напередодні історичні рішення про надання Україні вкрай необхідної важкої бронетехніки.

У контексті наближення роковин початку повномасштабної агресії росії проти нашої країни учасники зустрічі скоординували спільні дії країн G7 та України на найближчу перспективу.

Зокрема, за словами керівника ОП, до вказаної дати може бути проведена спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядатиметься резолюція про підтримку формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на нещодавньому саміті G19 в Індонезії.

3 фото
На весь екран
фото: Офіс президента

«Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Тож Україна розраховує на підтримку країн G7 у його ухваленні та сприяння мобілізації підтримки з боку інших держав», – наголосив Єрмак.

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту «Групи семи» та України.

Крім того, співрозмовники приділили увагу аналізу ефективності дотримання санкційних обмежень, запроваджених щодо держави-агресора, та узгодженню подальших спільних дій у цьому напрямі.

Учасники зустрічі обговорили можливі нові формати інформування світової спільноти, зокрема послів та представників країн-партнерів, про останні напрацювання експертної групи Єрмака-Макфола щодо санкцій проти росії.

Під час зустрічі очільник Офісу Президента представив присутнім свого нового заступника Олексія Кулебу, який відповідає за регіональну політику.

Як зазначається, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда подякував Андрію Єрмаку за інформування щодо безпекової ситуації в Україні, а також напрацювань у напрямі посилення санкційного тиску. Він запевнив, що країни G7 і надалі підтримуватимуть Україну на шляху до перемоги.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку. 

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

Читайте також: Глава Єврокомісії заявила, що санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На забезпечення діяльності президента України та його Офісу тратиться близько 1 млрд грн у рік
Хто тут господар? Єрмак під час війни заробляє удвічі більше за президента Влада
17 сiчня, 08:00
Андрій Єрмак торік заробив 457,01 тис. грн
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
17 сiчня, 09:59
Андрій Єрмак та Вадим Столар
Гео Лерос: Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес
23 сiчня, 14:40

Політика

Єрмак обговорив формулу миру з послами G7 та ЄС
Єрмак обговорив формулу миру з послами G7 та ЄС
У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги
У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги
Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським
Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським
Вигнання Тищенка зі «Слуги народу»: чи підтримують рішення колеги нардепа
Вигнання Тищенка зі «Слуги народу»: чи підтримують рішення колеги нардепа
Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані
Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані
Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно
Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається
23K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9493
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих

Новини

Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
Вчора, 23:40
Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі
Вчора, 22:11
Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна
Вчора, 21:43
Хорватія не дасть Україні танки: озвучено офіційну позицію
Вчора, 21:28
Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні
Вчора, 19:22
Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту