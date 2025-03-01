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Коли споживачі виїхали у Європу. Бізнес-омбудсмен дав пораду українським підприємцям

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Коли споживачі виїхали у Європу. Бізнес-омбудсмен дав пораду українським підприємцям
Релокація підприємств створює не лише виклики, а й можливості, вважає Роман Ващук
фото громадської ініціативи «Голка»

Роман Ващук: «У багатьох випадках бізнес не релокується повністю, а створює ще одну платформу за кордоном»

Повномасштабне вторгнення Росії змусило багатьох українських підприємців релокувати свій бізнес за кордон, але водночас це дало їм можливість вийти на європейський ринок, а часом і завантажити виробничі потужності в Україні. Це створює передумови для розвитку українського бізнесу та швидшого зростання України після закінчення бойових дій. Про це розповів бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України. «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

У багатьох випадках бізнес не релокується повністю, а створює ще одну платформу, на якій може діяти, зауважив Роман Ващук. Прикладом він навів групу «Біосфера» – виробника кухонних предметів «Фрекен Бок» й інших товарів, – яка викупила збанкрутілу австрійську фірму та її завод у Румунії, але й далі працює в Україні.

«Крім того, якщо ви виробляєте товари дитячої, жіночої гігієни, а 30-40% ваших клієнтів виїхали фізично з України, ви маєте за ними піти. З розмов з паном Здесенком (власник «Біосфери», – «Главком») для них це була виграшна стратегія. Це тепер допомагає завантажувати їхні заводи в Україні, які виробляють вже і для центральноєвропейського ринку», – розповів Ващук.

Ще одним прикладом, за словами бізнес-омбудсмена, є фірма «Кормотех», що виробляє корми для домашніх тварин та вже має заводи не тільки в Україні, а й будує другий завод у Литві.

«Також компанії, які мають юридичну особу в країнах ЄС, легше отримують фінансування. Банки готові радше позичати фірмі, зареєстрованій в стабільному, не воєнному середовищі. Але ви маєте рацію в тому, що для таких фірм легше розвинути своє виробництво за кордоном, ніж Україні, де є регуляторні, податкові й інші проблеми», – розповів він. 

В цілому, на думку бізнес-омбудсмена, повномасштабне вторгнення прискорило процес глобалізації та європеїзації українського бізнесу.

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на квітень минулого року майже 19 тис. компаній змінили локацію в самій Україні. Доволі часто підприємства переїздили з міст до областей – зокрема, Київської та Закарпатської.

Також стало відомо, що протягом другого року повномасштабної війни українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років – майже 315 тис.

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Теги: бізнес Україна євроінтеграція

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