В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою

У Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte

Сьогодні, 27 січня, в Україну прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Про це повідомила посол США Бріджит Брінк у Twitter.

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«Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.