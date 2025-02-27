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Де в Україні працює нічне таксі під час комендантської години?

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Де в Україні працює нічне таксі під час комендантської години?
Служби таксі відкриті до відновлення роботи у нічний час
фото з відкритих джерел

У нічний час на Львівщині функціонує два сервіси таксі

З початку повномасштабної війни в Україні запроваджено обмеження пересування громадян транспортними засобами під час комендантської години. При цьому в деяких містах, зокрема Закарпатті, де взагалі не діють обмеження, цілком легально працюють сервіси таксі, йдеться у матеріалі «Главкома» «Алло, це нічне таксі? Як працюють перевізники під час комендантської години і чи законно це».

На Львівщині у жовтні минулого року обласна та місцеві влади дозволили рух таксі під час комендантської години двом великим сервісам  – Uklon та Bolt. Замовлення виконувати можуть лише ті водії, які отримали перепустку для переміщення в період дії комендантської години від Львівської ОВА.

Для цього таксист має самостійно звернутися до адміністрації, повідомила пресслужба Uklon. Bolt відповів «Главкому», що документи надаються Львівською ОВА у взаємодії з самим сервісом виклику авто. Зі свого боку, влада Львівщини підтвердила редакції, що раніше видавала такі перепустки. Втім, зараз цю функцію на себе перейняла комендатура.

Представники Bolt додали, що ціна на поїздку під час комендантської години може підвищуватися на 30% від денних тарифів. Але трапляються випадки, коли вартість не відрізняється або є навіть нижчою від звичайного тарифу. В Uklon ціна утворюється, як і вдень, за внутрішнім коефіцієнтом, який залежить від низки умов: погоди, кількості вільних водіїв, попиту тощо.

Пресслужби обох згаданих компаній розповіли «Главкому» про те, що відкриті до відновлення роботи у нічний час й в інших регіонах України, але для цього місцева влада має надати запит, а обласна – відповідне погодження.

Крім цього, у комендантську годину послуги надає всеукраїнська служба OnTaxi. Однак є певні обмеження – це стосується виключно працівників критичної інфраструктури, які мають відповідні дозволи. Інших клієнтів служба таксі просить не користуватися додатком вночі.

Також під час комендантську годину працює служба Taxi 838. У коментарі «Главкому» операторка колцентру повідомила, що у нічний час працює невелика кількість таксистів. Тому можна створити замовлення заздалегідь, щоб водій точно знайшовся.

Кореспондентка «Главкома» спробувала скористатися додатком служби після опівночі, як це радили читачі у соцмережах. О першій годині ночі найбільше автівок було в Одесі та Вінниці. Миколаїв, Запоріжжя, Рівне, Київ, Дніпро – у всіх цих містах було по одній автівці. В інших містах, в яких працює служба Taxi 838, на момент пошуку через додаток, автомобілів посеред ночі не виявилося.

Нагадаємо, що кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах».

До слова, столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року.

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Теги: таксі Львівщина Закарпаття комендантська година

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