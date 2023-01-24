Денис Малюська розповів, які платні камери чекають на корупціонерів у СІЗО

Денис Малюська запевнив, що в українських платних камерах СІЗО досить комфортні умови

Голова Міністерства юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook вирішив заспокоїти ексчиновників, які все частіше потрапляють у корупційні скандали в Україні. Він нагадав, що навіть у СІЗО можна сидіти у цілком комфортних умовах, але лише за окрему платню. До того ж можна потурбуватись заздалегідь, і купити «подарунковий сертифікат» – для близьких друзів.

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«Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом, сказав він», і запостив достатньо неоднозначну світлину, де він зображений разом із спікером Ради Русланом Стефанчуком у одній із таких камер.

За словами Малюська, сплатити за камеру у СІЗО можна онлайн на сайті будинку юстиції. Згідно з даними онлайн будинку юстиції, перебування у Київському такій платній камері СІЗО обійдеться у 2 000 гривень за добу. Втім, діє програма лояльності для тих, хто купує послугу тривалого перебування – 8 000 гривень за тиждень та 12 000 гривень – за місяць.

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Відповідно до сайту, у інших областях платні СІЗО коштують дешевше від 290 гривень за добу (у ДП «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12) до 1 000 гривень за добу (у ДП «Львівська установа виконання покарань (№19)» та «Харківський слідчий ізолятор»).

Нагадаємо, сьогодні вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.