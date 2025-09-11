Головна Гроші Бізнес
Посол США назвала українську компанію, яка перебуває на «передовій енергетичної стійкості»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Посол США назвала українську компанію, яка перебуває на «передовій енергетичної стійкості»
Посол США в Україні Джулія Девіс

ДТЕК спільно з американською компанією Fluence завершили проєкт систем накопичення енергії

Компанія ю ДТЕК перебуває на передовій енергетичної стійкості та забезпечує українців електроенергією, яка потрібна, аби вставати та рухатися далі, заявила посол США в Україні Джулія Девіс.

Як повідомили в американському посольстві, ДТЕК спільно з компанією Fluence завершили проєкт систем накопичення енергії (BESS), що забезпечить електропостачання українських домогосподарств.

«Цей проєкт приніс до України передові американські технології для зміцнення енергетичної системи. Він також виключає використання технологій чи компонентів від тих, хто не підтримував Україну протягом усіх цих років», – наголосила Девіс.

Вона підкреслила, що, попри постійні атаки на енергосистему, Україна щодня, щогодини відповідає з рішучістю, винахідливістю та стійкістю. «Із того, що ми бачимо, ДТЕК перебуває саме на передовій цієї стійкості», – додала посол.

«Відновлення України США розглядають як можливість для розкриття зростання, яке веде приватний сектор, через стратегічні інвестиції. Це приватний капітал рухає інновації, створює робочі місця і забезпечує реальний, вимірюваний результат», – сказала Девіс.

За її словами, під керівництвом президента Дональда Трампа США зробили пріоритетом саме такий підхід – заснований на економічній свободі, комерційних партнерствах і приватному підприємництві. «Партнерство ДТЕК і Fluence є прикладом бачення президента Трампа щодо відновлення України, яке має бути українським за лідерством і приватним за змістом», – підкреслила посол.

Вона також відзначила швидкі темпи реалізації проєкту: «Я чула про дворічний графік, який було скорочено до шести місяців. Це потужний сигнал – і партнерство, і строки, і стійкість, яку це уособлює».

«Це ще один доказ того, що навіть у складних умовах Україна відкрита для бізнесу», – резюмувала Девіс.

