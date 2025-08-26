Мексиканська затока та Аляска у пріорітеті: США відновлюють продаж ліцензій на видобуток нафти

США відновлюють видобуток нафти та газу, адже було затверджено довгострокову програму

Міністерство внутрішніх справ США оголосило про затвердження довгострокового графіка продажу лізингових ділянок для видобутку нафти і газу в Мексиканській затоці та на Алясці. Це рішення ухвалене відповідно до нового законодавства One Big Beautiful Bill Act і має на меті розширити внутрішнє виробництво енергії та зміцнити енергетичну незалежність США. Про це пише «Главком».

Згідно з офіційною заявою, програма включає щонайменше 30 продажів лізингових ділянок у Мексиканській затоці до 2040 року. Перший аукціон під назвою Big Beautiful Gulf 1 запланований на 10 грудня 2025 року. Крім того, на Алясці, в районі затоки Кук-Інлет, до 2032 року буде проведено шість аукціонів.

Міністр внутрішніх справ Дуг Бургум зазначив, що цей графік надасть необхідну стабільність енергетичному сектору, заохочуючи інвестиції в глибоководну інфраструктуру.

Це рішення є значною зміною в енергетичній політиці США, оскільки попередня адміністрація планувала лише три аукціони в Мексиканській затоці до 2029 року і жодного на Алясці. Затверджений графік викликає широке обговорення, оскільки він має на меті відновити домінування США в енергетичному секторі.

До слова, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

Раніше стало відомо, що Норвегія надає Україні мільярд крон, тобто приблизно $98 млн, які підуть на забезпечення імпорту газу для населення та промисловості під час зими.