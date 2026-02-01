Головна Гроші Економіка
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
Механіка імпорту напряму залежить від співвідношення українських прайс-кепів та європейських цін
фото: depositphotos.com

Підвищення прайс-кепів відкрило економічні можливості для імпорту електроенергії – Прокіп

Зростання обсягів імпорту електроенергії в Україну стало прямим наслідком підвищення прайс-кепів на окремих сегментах ринку. Про це заявив Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Український інститут майбутнього, доктор економічних наук. 

За його словами, структура імпорту залишається відносно стабільною. Ключовим фактором зростання імпорту, за його оцінкою, стало саме коригування цінових обмежень. 

«За рахунок того, що були підвищені граничні ціни на окремих сегментах ринку електроенергії, у нас зріс обсяг імпорту», – наголосив експерт.

Він пояснив, що механіка імпорту напряму залежить від співвідношення українських прайс-кепів та європейських цін. 

«Тому що імпорт відбувається в таких умовах, що якщо електроенергія в Європі в якісь години, якісь об'єми є дорожчими ніж те, що дозволено в нас на ринку, то звичайно, що вона не буде імпортована», – зазначив Прокіп.

Саме це, за його словами, і змусило державу переглянути підхід до цінових обмежень. 

«Через це уряд і Національна комісія з регулювання енергетики комунальних послуг вони здійснили перегляд цих цінних обмежень станом до кінця березня і ми побачили зростання обсягів імпорту», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку з 17 січня 2026 року, на добу постачання 18 січня. У результаті верхній прайс-кеп на всі години на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку було підвищено до 15 тисяч грн/МВт·год.

Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
Збільшення прайс-кепів дозволило ефективніше використовувати імпортні перетини – дані ExPro
Збільшення прайс-кепів дозволило ефективніше використовувати імпортні перетини – дані ExPro
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету

