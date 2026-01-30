Енергетичне перемир’я? Голова обласної ради розповів про зниження попиту на павербанки

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів про скасування замовлень на генератори та павербанки

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що після появи в інформаційному просторі повідомлень про можливе «енергетичне перемир’я» українці почали масово скасовувати замовлення на енергетичне обладнання. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на допис чиновника.

За словами Лукашука, підприємці вже фіксують різке падіння попиту на обладнання, яке використовують під час блекаутів.

«Є показовий момент. Учора, як тільки в телеграм-каналах з’явилася інформація про можливе енергетичне перемир’я, люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання. Так мені сказав підприємець, який торгує павербанками, Ecoflow, невеликими генераторами. Тобто сама поява цієї теми працює на розслаблення», – написав він.

Лукашук наголосив, що варто не жити очікуванням «перемир’я», а готуватися до найгірших сценаріїв. «Прогнозів не буде, це справа невдячна. Але рожеві окуляри зараз зайві», – додав голова облради.

Він також зазначив, що Росія не змогла досягти перелому на фронті, тому змінила тактику та посилила удари по енергетичній інфраструктурі, тиснучи на тил і цивільне населення.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до дзеркальних кроків у разі припинення Росією ударів по енергетичних об’єктах. Глава держави зазначив, що ініціатива деескалації надійшла від американської сторони, а офіційних домовленостей між Україною та Росією наразі немає.