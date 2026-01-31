Головна Одеса Новини
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: ДТЕК

Енергетики ліквідовують наслідки негоди на Одещині

У ніч на 31 січня 2026 року Одеська область опинилася під ударом стихії. Різке зниження температури у поєднанні з опадами призвело до масового зледеніння ліній електропередач. Через намерзання льоду та пориви вітру зафіксовано численні обриви проводів і пошкодження обладнання. Ситуація залишається напруженою, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати енергопостачання в умовах екстремальних холодів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Станом на ранок 31 січня найбільше від негоди постраждали північні та центральні райони області. Аварійні бригади фіксують відключення у Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

В обласному центрі ситуація контрольована, проте через дефіцит потужності та пошкодження мереж діють екстрені заходи.

«Енергетики обстежують лінії, працюють у складних умовах і ремонтують обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки», – зазначають у ДТЕК.

Енергетики звертаються до мешканців області з проханням ставитися до ситуації з розумінням. Поки тривають відновлювальні роботи, вцілілі ділянки мережі зазнають великого навантаження.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації – роботи тривають. Світло тримається», – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, спортсменка та тренерка з фігурного катання Ангеліна Синькевич підкорила мережу своїми виступами на льоду на вулицях Одеси. Адже тротуари та дороги міста через ожеледицю перетворилися на ковзанку.

