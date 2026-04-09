Прайс-кепи на енергоринку обмежили імпорт і роботу нової генерації – ексголова Укренерго

Адміністративно занижені прайс-кепи вже призводять до відключень світла – Кудрицький

Штучно занижені прайс-кепи на ринку електроенергії обмежують імпорт і роботу нової генерації, що вже призводить до дефіциту та відключень. Про це заявив колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, проблема відключень не є новою – обмеження вже певний час застосовувалися для промисловості через нестачу ресурсу в системі.

«В енергосистемі дефіцит спричинений тим, що сьогодні мають обмежену спроможність працювати імпорт електроенергії з ЄС і новозбудована розподілена генерація», – зазначив він.

Кудрицький наголосив, що ключовою причиною цього є саме адміністративне обмеження цін, яке не дозволяє імпорту конкурувати з європейськими ринками.

«НКРЕКП своїм рішенням встановила штучно занижені ціни на оптовому ринку електроенергії, і по цій ціні імпорт не може зайти», – підкреслив він.

За його словами, аналогічна ситуація і з новою розподіленою генерацією, яка фізично побудована, але не може працювати через економічну невигідність.

У результаті, попри наявність технічних можливостей імпорту та нових потужностей, ринок не може їх повноцінно використовувати через цінові обмеження, що посилює дефіцит у системі.

Раніше бізнесмен, засновник енергетичного холдингу Ігор Тинний заявив, що український енергетичний ринок втрачає інвестиції та можливості розвитку через жорстке державне регулювання цін, зокрема через прайс-кепи.