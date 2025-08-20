Головна Гроші Бізнес
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію

Працівники «Укрзалізниці» звернулися до народних депутатів з проханням врятувати компанію і виділити їй додаткове державне фінансування

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України закликала Верховну Раду підтримати у другому читанні законопроєкт № 13439-3 про збільшення резервного фонду держбюджету для дофінансування Укрзалізниці на 8 млрд грн.

У профспілці нагадали, що законопроєктом передбачено у держбюджеті на поточний рік збільшення видатків резервного фонду на 8 млрд грн. Це дасть змогу уряду оперативно дофінансовувати діяльність залізничного транспорту. Водночас без дофінансування із держбюджету на залізниці станеться колапс, вважають у профспілці.

«Резервний фонд вичерпано. Зруйновані такі вузли, як Синельникове та Лозова. Вони, як й інші залізничні об’єкти, потребують термінового відновлення – це робочі місця тисячі залізничників», – зауважується у дописі.

Додається, що витрати компанії зростають, а зарплати залізничників не підвищувалися з квітня минулого року і значно відстають від середніх показників по промисловості. Це означає, що поточне фінансування не покриває навіть базових потреб.

«Позиція профспілки: ухвалення законопроєкту № 13439-3 – критично необхідне, зокрема і для відновлення робочих місць; наступний крок – передбачення коштів на підвищення зарплат залізничникам», – підсумовується у дописі.

Раніше Федерація роботодавців України також звернулася до нардепів з закликом підтримати зміни до бюджету, які дозволять дофінансувати Укрзалізницю з Резервного фонду. Там також висловили переконання, що така допомога має стати системною, тож потрібно вже працювати над тим, аби включити фінанси для УЗ у держбюджет на наступний рік.

Теги: фінансування законопроєкт Укрзалізниця

