Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Податки з надприбутків банків мають врятувати «Укрзалізницю» рішенням Верховної Ради – Український інститут майбутнього

Сьогодні «Укрзалізниця» виконує роль каркасу держави: забезпечує перевезення людей, логістику військових і вантажів, утримує тарифи на соціально чутливому рівні. Востаннє їх переглядали ще у 2021 році. Про це заявив виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін.

«Пасажирські перевезення залишаються в Україні соціальними за своєю суттю. Їхня реальна собівартість і близько не покривається вартістю квитків», – пояснив він.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення збитки «УЗ» від воєнних дій перевищили $4 млрд.

«У довоєнні часи в Україні був лише один бізнес, який коштував понад $4 млрд. А тут збитки лише однієї держкомпанії понад 4,3 млрд», – підкреслив експерт.

За його словами, водночас витрати компанії різко зросли: промислова інфляція з 2022 року становить +176%, дизельне паливо подорожчало на 57%, ринкові зарплати – на 65%. Але зарплати залізничників із квітня 2024 року не переглядалися.

«Резерви давно скінчилися. Виникли серйозні складнощі навіть із обслуговуванням зовнішнього боргу. І якщо сьогодні не ухвалити рішення, які дадуть компанії ресурси для відновлення та підтримки ліквідності, як аналітик, я вважаю, що ризики зупинки стають дуже високі», – застеріг Амелін.

Експерт підкреслив, що джерелом фінансування для підтримки «УЗ» можуть стати надприбутки банків, які акумулюються у столиці.

«За січень-липень 2025 року у Києві зібрано податку на прибуток підприємств – 16,7 млрд грн, що становить 97% річного плану. Відповідно, те, що збиратиметься у серпні – грудні, буде перевиконанням понад план і не впливає на життєдіяльність столиці», – пояснив він.

«Незважаючи на критичність ситуації, рішення є. У вівторок у ВР розглядатиметься законопроєкт 13439-3 про внесення змін до Держбюджету-2025. Йдеться про додатковий ресурс для Резервного фонду, зокрема на фінансування залізничного транспорту – АТ «Укрзалізниця», – зазначив Амелін.

