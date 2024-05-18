Мінцифри випустило інструкцію, як військовозобов'язаним оновити облікові дані в ЦНАПі

Мінцифри: Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі

Мінцифри розробило електронний функціонал для, який спростить процес оновлення даних і розвантажить ТЦК

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало детальну інструкцію, як оновити дані військовозобов'язаним у ЦНАПі. Про це йдеться у соцмережах відомства.

«Сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК», – зауважують у Міністерстві цифрової трансформації.

Як відбувається процес оновлення даних в ЦНАПі:

військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;

адміністратор вносить дані в електронну систему;

інформація автоматично підтягується в «Оберіг»;

заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

У міністерстві додають: навіть якщо людина не має військового квитка, багато років не була у військкоматі або з певних причин не оновлювала дані в ТЦК – це можна зробити в ЦНАПі, адже так буде виконана норму закону та вдасться убезпечити себе від штрафу.

Нагадаємо, військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

До слова, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.