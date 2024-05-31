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Байден дозволив бити американською зброєю по РФ, але за однієї умови – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Байден дозволив бити американською зброєю по РФ, але за однієї умови – Politico
Публічно про цей крок не оголошуватимуть
фото: Evan Vucci

У публікації йдеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину

Адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброєю, яку надали США, проте є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю. Про це повідомляє Politico.

Із посиланням на слова двох американських посадовців, а також «інших людей, які ознайомлені із цим кроком» лідера США, у публікації йдеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину.

«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити право Україні використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару», – підтвердив чиновник.

Також додається, що публічно про цей крок не оголошуватимуть. Згодом посадовець США заявив «Голосу Америки», що адміністрація Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по російських позиціях, звідки атакують Харківщину.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території.

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії, розповіло Politico обізнане джерело.

Читайте також: Олександра Устінова: Аби Харків не став Маріуполем, США мусять дозволити бити їхньою зброєю по Росії
Теги: Джозеф Байден чиновник Україна президент обмеження

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