Реєстр збитків від агресії РФ отримав 100 тис. звернень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Реєстр збитків від агресії РФ отримав 100 тис. звернень
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією РФ проти України
фото: glavcom.ua

Протягом першого півріччя 2026 року планується відкриття всіх доступних категорій для подання заяв

Міжнародний реєстр збитків для України отримав 100 тис. заяв від фізичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт реєстру.

Виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський наголосив, що нинішня кількість звернень є лише початком, оскільки протягом першого півріччя 2026 року планується відкриття всіх доступних категорій для подання заяв. За його словами, громадяни вже активно подають інформацію про пошкодження житлового майна, вимушене переміщення, втрату близьких та шкоду здоров’ю, включаючи випадки катувань і сексуального насильства.

Процес подання організовано максимально доступно – через портал та застосунок «Дія», що дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані з державних реєстрів та мінімізувати бюрократичні труднощі для постраждалих. Очікується, що загальна кількість заяв суттєво зросте, коли технічна можливість подання стане доступною для всіх 45 категорій збитків, включаючи втрату доступу до майна на тимчасово окупованих територіях.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна міжнародна електронна система для збору, систематизації та документування заяв про всі види збитків (матеріальних і нематеріальних), завданих агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, і є першим кроком до майбутньої компенсації постраждалим фізичним та юридичним особам, а також державі Україна. Реєстр, створений Україною, ЄС та 42+ країнами, розташований в Гаазі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Гаазі відкрився Міжнародний реєстр збитків, завданих через розв’язану Росією війну в Україні. Українці, які постраждали через російську агресію, можуть подавати заяви на відшкодування.

