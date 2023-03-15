Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації

Зеленський звільнив очільників трьох областей,мільйонер Коболєв влаштував у суді весілля,чому держава не забирає Почаївську лавру у Московського патріархату, Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним, США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу. Ці та інші події 15 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський звільнив очільників трьох областей – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Чому держава не забирає Почаївську лавру у Московського патріархату? Коментар директора заповідника

На рівні керівництва держави ще не ухвалене рішення щодо долі Почаївської Свято-Успенської лаври, що на Тернопільщині. Про це повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич «Главкому».

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Мільйонер Коболєв влаштував у суді весілля. Пікантні деталі скандальної справи

В історії з виплатою $10 млн премії «за екстраординарні досягнення» ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву вилізли пікантні подробиці.

Зазначимо, сьогодні зранку, 15 березня, правоохоронці одягли на колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва електронний браслет.

Британський суд виніс рішення щодо боргу Януковича перед Путіним. Зеленський відреагував

Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо позики на 3 млрд доларів, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна восени 2013 року. Про це йдеться у рішенні суду.

США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу

США прогнозують, що на Україну чекає важка боротьба проти Росії навесні та влітку і пообіцяли допомогти розв'язати проблему боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив представник міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України

Сьогодні, 15 березня, відбулася десята зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів тощо.

Нагадаємо, триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.