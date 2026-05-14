«Укргідроенерго» отримало нового керівника

Новому очільнику доручено налагодити безперебійну роботу компанії, відбудувати пошкоджені потужності та оновити станції
Сухецький працює в «Укргідроенерго» з 2010 року

Наглядова рада «Укргідроенерго» за підсумками відкритого конкурсу обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Наглядова рада очікує від нового гендиректора підвищення операційної ефективності та впровадження технологічних рішень для відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок понад 260 атак з боку РФ.

Для проведення конкурсу наглядова рада залучила міжнародну консалтингову Korn Ferry, що спеціалізується на підборі та оцінюванні топменеджменту. Відбір проводився за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. До фінального етапу відбору увійшли двоє кандидатів.

Сухецький має понад 16 років досвіду роботи в енергетиці. Сухецький з травня 2025 року виконував обов’язки генерального директора «Укргідроенерго», до того обіймав посаду заступника гендиректора з комерційної діяльності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів за поданням Номінаційного комітету погодив кандидатури представників держави до наглядових рад «Укренерго» – Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, а до наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» – Антона Бендика. 

Раніше уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів. 

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на першому засіданні 17 березня в оновленому складі обрала нового голову. Ним став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ «Центренерго» звільнила генерального директора компанії Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року. Зміна керівництва стало рішенням Фонду державного майна та наглядової ради акціонерного товариства. Новим очільником компанії було призначено Сергія Ісаченка.

