Директорка Держслужби зайнятості розповіла, яким професіям зараз навчають за рахунок держави

Під час війни робітничі професії є особливо актуальними

Здобути нову професію або спеціальність за направленням служби зайнятості можна двома шляхами

Державна служба зайнятості навчає українців таких професій, як оператор дрону, зварювальник пластмас, водій, продавець, кухар, швачка, перукар, оператор верстатів з програмним керуванням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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«Для зареєстрованих безробітних навчання безкоштовне. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації», – зазначила Жовтяк.

Директорка служби зайнятості розповіла, що таке навчання проводиться на замовлення роботодавця або якщо безробітний планує започаткувати власну справу. Здобути нову професію або спеціальність за направленням служби зайнятості громадяни можуть двома шляхами:

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пройти навчання у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або безпосередньо у роботодавця;

служба зайнятості має власну мережу сучасно облаштованих центрів професійно-технічної освіти, які здійснюють навчання за 95 ліцензованими робітничими професіями та близько 350 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Найбільша кількість вакансій зареєстрована у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Найбільший попит у цих регіонах спостерігається на представників тих же професій, що і у цілому по країні.

Нагадаємо, що минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, роботу втратили, за даними Мінекономіки, близько 5 млн українців. Знайти нову роботу українцям з минулого листопада допомагає, у тому числі, й штучний інтелект. Також з’явилася можливість долучитися до «Армії Відновлення» і виконувати суспільно корисні роботи у регіонах.