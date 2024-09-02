Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу

Paris Match: Дуров приглядається до житла в Парижі напередодні суду

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого французький суд випустив під заставу, шукає квартиру у центрі Парижа напередодні суду. Про це повідомляє журнал Paris Match.

«Бізнесмен хоче переїхати в нове житло вже наприкінці наступного тижня, причому вартість житлоплощі його не хвилює. Він уже доручив агенту з нерухомості підшукати йому будинок у «гарних районах» Парижа», – зазначають автори матеріалу.

Нагадаємо, мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання «засвітився» у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

До слова, Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.