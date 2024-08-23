20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році

Найбільш креативними виявилися благодійні фонди та громадські організації

Понад 18 тис. нових компаній відкрилося за перші півроку 2024 року за даними Єдиного державного реєстру. Серед них найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій. За допомогою штучного інтелекту Опендатабот виділив 20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу: від трендів воєнного часу до вічних проблем.

З понад 18 тис. нових компаній 69,5% або близько 12 тис. – це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації – понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).

Нові фермерські господарства та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Які справи відкривають в Україні фото: інфографіка Опендатабот

Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві – 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область – 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область – теж 1,4 тис. або 7,9%.

Де найбільше нових компаній фото: інфографіка Опендатабот

Опендатабот сформував топ-20 найкумедніших назв нових бізнесів, які були створені у 2024 році. Найбільш креативними виявилися благодійні фонди та громадські організації:

Благодійна організація «Волонтерський рух «Червоноіванівські відьмочки»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Бойові котики»

Громадська організація «Хвостата команда»

Благодійна організація «БФ «Бавовна юнайтед»

Громадська організація «Об’єднані Нарнією»

Громадська організація «Ноги в руки»

Благодійна організація «БФ «Невтомні їжаки»

Громадська організація «Чарівний пендель»

Громадська організація «Пішло-поїхало»

Відзначилася у назвах також кафе і ресторани:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучка любов» (громадське харчування)

ТОВ «Медом намазаго» (громадське харчування)

ТОВ «У дядька Ашота» (громадське харчування)

До переліку найкреативнішого бізнесу також потрапили:

ТОВ «Родинна креветка» (рибництво)

ТОВ «Бджоли-самураї» (літальні апарати)

ТОВ «Анти орк солюшен» (виробництво)

ТОВ «Пес Патрон констракшн» (будівництво)

ТОВ «Пан Пакован» (відновлення відсортованих відходів)

ТОВ «Безтурботний слон» (інтернет-магазин)

ТОВ «Туди-сюди» (транспорт)

ТОВ «СТ КозаНостра» (управління майном)

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції повідомило про нову можливість для українських підприємців отримати грант на підтримку свого бізнесу. Ініціатива реалізується в межах програми підтримки економічної стійкості України (ERP) за сприяння Helvetas Swiss Intercooperation. Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 114 тисяч гривень.