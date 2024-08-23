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20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу у 2024 році
Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві
фото з відкритих джерел

Найбільш креативними виявилися благодійні фонди та громадські організації

Понад 18 тис. нових компаній відкрилося за перші півроку 2024 року за даними Єдиного державного реєстру. Серед них найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій. За допомогою штучного інтелекту Опендатабот виділив 20 найкумедніших назв, які підприємці давали своєму бізнесу: від трендів воєнного часу до вічних проблем.

З понад 18 тис. нових компаній 69,5% або близько 12 тис. – це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації – понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).

Нові фермерські господарства та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Які справи відкривають в Україні
Які справи відкривають в Україні
фото: інфографіка Опендатабот

Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві – 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область – 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область – теж 1,4 тис. або 7,9%.

Де найбільше нових компаній
Де найбільше нових компаній
фото: інфографіка Опендатабот

 

Опендатабот сформував топ-20 найкумедніших назв нових бізнесів, які були створені у 2024 році. Найбільш креативними виявилися благодійні фонди та громадські організації:

  • Благодійна організація «Волонтерський рух «Червоноіванівські відьмочки»
  • Благодійна організація  «Благодійний фонд «Бойові котики»
  • Громадська організація «Хвостата команда»
  • Благодійна організація  «БФ «Бавовна юнайтед»
  • Громадська організація «Об’єднані Нарнією»
  • Громадська організація «Ноги в руки»
  • Благодійна організація  «БФ «Невтомні їжаки»
  • Громадська організація «Чарівний пендель»
  • Громадська організація «Пішло-поїхало»

Відзначилася у назвах також кафе і ресторани:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучка любов» (громадське харчування)
  • ТОВ «Медом намазаго» (громадське харчування)
  • ТОВ «У дядька Ашота» (громадське харчування)

До переліку найкреативнішого бізнесу також потрапили:

  • ТОВ «Родинна креветка» (рибництво)
  • ТОВ «Бджоли-самураї» (літальні апарати)
  • ТОВ «Анти орк солюшен» (виробництво)
  • ТОВ «Пес Патрон констракшн» (будівництво)
  • ТОВ «Пан Пакован» (відновлення відсортованих відходів)
  • ТОВ «Безтурботний слон» (інтернет-магазин)
  • ТОВ «Туди-сюди» (транспорт)
  • ТОВ «СТ КозаНостра» (управління майном) 

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції повідомило про нову можливість для українських підприємців отримати грант на підтримку свого бізнесу. Ініціатива реалізується в межах програми підтримки економічної стійкості України (ERP) за сприяння Helvetas Swiss Intercooperation. Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 114 тисяч гривень.

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Теги: будівництво інтернет транспорт магазин харчування бізнес статистика

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