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Засновник фірми побутових товарів Leifheit виявився офіцером СС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Засновник фірми побутових товарів Leifheit виявився офіцером СС
Гюнтер Лайфхайт ніколи не визнавав свого націонал-соціалістичного минулого
фото: leifheit-group.com

У Німеччині з'ясували, що знаменитий місцевий бізнесмен служив в елітній дивізії СС

Німецький бізнесмен Гюнтер Лайфхайт, засновник компанії з виробництва побутової техніки Leifheit, був переконаним нацистом. Це з'ясував історик Штефан Холлер, його дослідження опублікували на сайті міста Гарміш-Партенкірхен, повідомляє Bild. 

Дослідження історика показало раніше невідому громадськості.сторону підприємця Гюнтера Ляйфхайта, який помер у 2009 році.  Після вивчення документів Другої світової війни у ​​федеральних архівах історик дійшов висновку, що Гюнтер Лайфхайт зробив «зразкову націонал-соціалістичну кар'єру», пише видання  Südwestrundfunk.

Ще у 1932 році, за рік до приходу до влади Адольфа Гітлера, Лайфхайт у віці 11 років добровільно вступив до Гітлер'югенду і за вісім років дослужився до юнгбаннфюрера.

Лайфхайт вступив до Націонал-соціалістичної робітничої партії у 1938 році, а потім так само добровільно вступив до Ваффен-СС у 1940 році. З вересня 1940 року і до кінця війни у ​​1945 році він служив у різних саперних частинах першої танкової дивізії «Лейбштандарт СС Адольф Гітлер».

За словами історика, до 1943 року майбутній бізнесмен отримав кілька нагород за свою участь у бойових діях, зокрема Залізний хрест II класу, бронзовий значок піхотного штурму, чорний значок пораненого і медаль «За зимову кампанію на Сході».

Лайфхайт брав участь у боях на Балканах, в Україні, Росії та Угорщині.

Після війни у 1959 році Гюнтер Лайфхайт з дружиною Інгеборг заснували найуспішнішу німецьку компанія з виробництва побутової техніки Leifheit AG.

Гюнтер Лайфхайт з дружиною Інгеборг
Гюнтер Лайфхайт з дружиною Інгеборг
фото: Südwestrundfunk

Südwestrundfunk пише, що у своєму рідному місті Нассау Лайфхайт вважався прикладом для наслідування. Його іменем названі приватна середня школа, кампус, культурний центр і вулиця. У 2006 році бізнесмен отримав орден «За заслуги» перед землею Рейнланд-Пфальц.

У Нассау школа носить ім'я Лайфхайта
У Нассау школа носить ім'я Лайфхайта
фото: aussiedlerbote.de

У ході свого дослідження історик Холлер також дізнався, що Гюнтер Лайфхайт ніколи не визнавав свого націонал-соціалістичного минулого. За словами Холлера, навіть після його смерті у 2009 році сім'я, фонд, школа, місто Нассау та Гарміш-Партенкірхен до 1945 року мовчали про історію життя Лайфхайта.

Нагадаэмо, у віці 102 років помер колишній охоронець концтабору Заксенхаузен, повідомила газета Spiegel. Причина смерті не уточнюється. Німецьке видання його ім'я не розкриває, але BBC уточнює, що йдеться про Йозефа Шютца. Також телекомпанія називає Шютца найстарішою людиною, засудженою у справі про нацизм.

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Теги: Адольф Гітлер бізнесмен Німеччина

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