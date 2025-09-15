Головна Гроші Бізнес
Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах

Тімченко побував на підприємствах на Дніпропетровщині

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко перевірив підготовку вугільних підприємств компанії до зими. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко побував на підприємствах на Дніпропетровщині. Під час робочої поїздки він ознайомився з роботою шахти у прифронтовому регіоні, зустрівся з працівниками та провів теплу розмову з ветеранами російсько-української війни», – йдеться в ньому.

Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах фото 1

Зазначається, що протягом свого візиту Тімченко відвідав ключові виробничі об’єкти на шахті. Він оглянув вентилятор головного провітрювання, який було повністю оновлено у 2023-2024 роках. Ще Тімченко ознайомився з реалізованим проєктом сонячної електрогенеруючої установки, яка дає альтернативне джерело живлення. Окрім того, на шахті планують встановити установку для когенерації шахтного метану, що виділяється при видобутку вугілля. Вона дозволить знизити викиди метану в атмосферу до 8 тис. тонн на рік, що дорівнює 223 тис. тонн в еквіваленті CO2.

«Я завжди наголошую: ДТЕК починався з вугілля, а сьогодні ми вже стали провідною енергетичною компанією України, відомою далеко за її межами. Тому вуглевидобуток і надалі залишається фундаментом як для нашої компанії, так і для держави в цілому. Щиро дякую кожному з вас за внесок у енергетичну незалежність країни, який ви робите своєю щоденною роботою», – підкреслив Тімченко.

Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах фото 2

Нагадаємо, у січні–червні 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 6,9 млрд гривень в підготовку теплоелектростанцій та шахт до проходження наступного опалювального сезону.

Теги: вугілля ДТЕК

