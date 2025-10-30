Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього

Європейська інтеграція енергоринку потребує відмови від прайс-кепів – Український інститут майбутнього

Поточна модель регулювання цін на електроенергію через прайс-кепи має бути переглянута, адже це вимога європейської інтеграції енергетичного ринку. Про це заявив Адріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього».

«Тут питання я би це розділяв, тому що, якщо ми говоримо в контексті імпорту, то влітку регулятор приймав рішення для того, щоб забезпечити потрібні обсяги імпорту і запобігти відключенням. Наразі цінова кон'юнктура видається такою, що прайс-кепи наразі не заважають комерційному імпорту. Але тут справа зовсім в іншому. Справа в тому, що ми зобов’язанні імплементувати європейську модель ринку. І це передбачає, зокрема, відмову від прайс-кепів», – наголосив експерт.

За його словами, інтеграція українського та європейського ринків електроенергії неможлива без запровадження спільних правил регулювання.

«І це об'єднання не відбудеться, допоки ми не запровадимо регулювання такі, які у Європі. Це передбачає скасування прайс-кепів», – зазначив Прокіп.

Таким чином, на думку Адріана Прокіпа, перегляд прайс-кепів і поступовий перехід до європейської моделі ринку – не просто технічна реформа, а ключова умова енергетичної інтеграції.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що наявна система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальших змін і наближення до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.