Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані
колаж: glavcom.ua

Міненерго пояснило, як знизити навантаження на енергосистему

Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – наголошує Міненерго.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

