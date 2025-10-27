Головна Країна Події в Україні
Відключення світла 27 жовтня 2025 року: коли скасують графіки
Вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів

Унаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується», – йдеться у повідомленні.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

«Укренерго» зауважує, що споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 27 жовтня, станом на 6:00, воно було таким же,  як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 жовтня. Учора, 26 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 19 жовтня.

«Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби.

Нагадаємо, унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. «Сумиобленерго» повідомляє, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі графіки відключення світла діють для першої, другої, третьої та четвертої черг споживачів.

Зокрема, аварійні відключення застосовано на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Харківщині та Житомирщині. Водночас у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Теги: енергетика відключення відключення світла Укренерго

