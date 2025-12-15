Головна Гроші Бізнес
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Третина закриттів припала на Київ, Дніпропетровщину та Львівщину
фото: unsplash.com

Вересень став піком закриття бізнесів в Україні

11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та сім місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та сім місяців.

інфографіка: «Опендатабот»

Найменший строк життя виявився у благодійних організацій: пʼять років, обслуговуючих кооперативів – сім років пʼять місяців та товариства з обмеженою відповідальністю – 8,5 років. Найчастіше компанії згортались у Києві – 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі – Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти – 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я – 23 роки й сім місяців, а також ветеринарної діяльності – понад 22 роки. «Наймолодшими» серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько пʼяти років.

інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, в Україні 3 114 компаній є резидентами «Дія.City» станом на грудень 2025-го. За першу половину поточного року виторг резидентів, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн.

До слова, Податкова служба цьогоріч почала частіше перевіряти підприємців (ФОПів). За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни.

Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

