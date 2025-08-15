Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата

Молдовани намагаються з’ясувати, що возить Вацак черех їхню державу

Молдовські ЗМІ та оглядачі в соціальних мережах останніми тижнями активно обговорюють активність бізнес-структур народного депутата України Геннадія Вацака на кордонах з їхньою державою і висувають гучні припущення про причетність до контрабанди за маршрутом Україна – Молдова-Європейський союз.

Про це зокрема йдеться у матеріалі «Схема контрабанді до Європейського Союзу через Молдову за участю українського депутата?» молдовського видання Independent.

Видання цитує деякі з коментарів та свідчень на цю тему у різних спільнотах Facebook. Наприклад, користувачка Олеся Міщенко звертає увагу, що магазини «Вацак» один за одним з'являються біля кордону: «Не зрозуміло, чим торгує компанія. Невже торти так беруть? Не повірю. Якісь махінації – контрабанда чи відмивання грошей».

Maria Popescu звертає увагу: «Дивно, що такі бізнеси спокійно відкриваються в Молдові. Особливо коли більшість точок біля кордону. Тут для митниці явно є сенс придивитися уважніше».

Масштаби зростання кількості магазинів «Вацак» на кордоні також відзначив Denis Boestean: «Цікаво, що вони ростуть як гриби після дощу. А звідки така швидкість? Це ж не кафе на кожному розі, щоби так масово відкриватися».

Як зауважує інше молдовське видання Nextmedia, прямо навпроти Кишинева на українській стороні, всього за 40 км один від одного у Роздільній та Великій Михайлівці Одеської області також розташувалися магазини «Вацак».

«У Келорашюці, з видом на Дністер, місцеві жителі нарахували щонайменше чотири магазини та кафе «Вацак» прямо на кордоні. Подібні ситуації спостерігаються і в інших молдовських населених пунктах, де ці торгові точки стратегічно розташовані поруч один з одним, недалеко від кордону», - додає Nextmedia.

За даними ж каналу Politica Moldovei місцеві фіксують «підозріле переміщення» вантажівок та автомобілів з іноземними номерами поблизу магазинів Vacak, розташованих за кілька кілометрів від кордонів Молдови, Румунії та Польщі. Логічне питання, яке виникає в цьому контексті: що перевозять ці вантажівки?

У свою чергу відомий молдовський блогер Євген Лукьянюк впевнений, що тему можливої контрабанди з України потрібно розслідувати у прив’язці до корупційних скандалів останніх місяців за участ. найвищого керівництва молдовської митниці. Оскільки необхідно з’ясувати, «чи серед наших чиновників є «мовчазні партнери» українського депутата», пише Євген Лукьянюк.

Як зауважує Nextmedia, «підозри Лукьянюка підживлюються суперечливою історією керівництва Митної служби Молдови». Зокрема, у цьому контексті згадується відставка відставки керівника митниці Модові Ігоря Талмазана у квітні цього року.

Євген Лукьянюк, який писав про відставку керівництва митниці Молдови, також звертав увагу на інформацію про те, що молдовські митники вимагали та стягували з пасажирів від $50 до $1000 за пропуск товарів без сплати митних зборів.

«Як ви думаєте, буде розпочато спільне молдовсько-українське розслідування цієї ситуації, щонайменше дивної, яку засвідчують на кордоні, чи все куплено і вже з'ясовано?», – підсумовує своє розслідування Лукьянюк.