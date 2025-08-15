Головна Гроші Бізнес
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Молдовани намагаються з’ясувати, що возить Вацак черех їхню державу

Молдовські ЗМІ та оглядачі в соціальних мережах останніми тижнями активно обговорюють активність бізнес-структур народного депутата України Геннадія Вацака на кордонах з їхньою державою і висувають гучні припущення про причетність до контрабанди за маршрутом Україна – Молдова-Європейський союз.  

Про це зокрема йдеться у матеріалі «Схема контрабанді до Європейського Союзу через Молдову за участю українського депутата?» молдовського видання Independent.

Видання цитує деякі з коментарів та свідчень на цю тему у різних спільнотах Facebook. Наприклад, користувачка Олеся Міщенко звертає увагу, що магазини «Вацак» один за одним з'являються біля кордону: «Не зрозуміло, чим торгує компанія. Невже торти так беруть? Не повірю. Якісь махінації – контрабанда чи відмивання грошей».

Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата фото 1

Maria Popescu звертає увагу: «Дивно, що такі бізнеси спокійно відкриваються в Молдові. Особливо коли більшість точок біля кордону. Тут для митниці явно є сенс придивитися уважніше».

Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата фото 2

Масштаби зростання кількості магазинів «Вацак» на кордоні також відзначив Denis Boestean: «Цікаво, що вони ростуть як гриби після дощу. А звідки така швидкість? Це ж не кафе на кожному розі, щоби так масово відкриватися».

Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата фото 3

Як зауважує інше молдовське видання Nextmedia, прямо навпроти Кишинева на українській стороні, всього за 40 км один від одного у Роздільній та Великій Михайлівці Одеської області також розташувалися магазини «Вацак».

«У Келорашюці, з видом на Дністер, місцеві жителі нарахували щонайменше чотири магазини та кафе «Вацак» прямо на кордоні. Подібні ситуації спостерігаються і в інших молдовських населених пунктах, де ці торгові точки стратегічно розташовані поруч один з одним, недалеко від кордону», - додає Nextmedia.

За даними ж каналу Politica Moldovei місцеві фіксують «підозріле переміщення» вантажівок та автомобілів з іноземними номерами поблизу магазинів Vacak, розташованих за кілька кілометрів від кордонів Молдови, Румунії та Польщі. Логічне питання, яке виникає в цьому контексті: що перевозять ці вантажівки?

У свою чергу відомий молдовський блогер Євген Лукьянюк впевнений, що тему можливої контрабанди з України потрібно розслідувати у прив’язці до корупційних скандалів останніх місяців за участ. найвищого керівництва молдовської митниці. Оскільки необхідно з’ясувати, «чи серед наших чиновників є «мовчазні партнери» українського депутата», пише  Євген Лукьянюк.

Як зауважує Nextmedia, «підозри Лукьянюка підживлюються суперечливою історією керівництва Митної служби Молдови». Зокрема,  у цьому контексті згадується відставка відставки керівника митниці Модові Ігоря Талмазана у квітні цього року.

Євген Лукьянюк, який писав про відставку керівництва митниці Молдови, також звертав увагу на інформацію про те, що молдовські митники вимагали та стягували з пасажирів від $50 до $1000 за пропуск товарів без сплати митних зборів.

«Як ви думаєте, буде розпочато спільне молдовсько-українське розслідування цієї ситуації, щонайменше дивної, яку засвідчують на кордоні, чи все куплено і вже з'ясовано?», – підсумовує своє розслідування Лукьянюк.

Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Ексміністр інфраструктури пояснив, чи треба фінансувати «Укрзалізницю» з держбюджету
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт
Очільник «Укргідроенерго» пропонує вирівняти прайс-кепи на ринку електроенергії протягом доби
