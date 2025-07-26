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Гетманцев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гетманцев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу
Депутат каже, що передбачаються не тільки обмеження на перевірки, але й проведення аудиту відкритих справ проти підприємців
скріншот з відео

За словами парламентаря, підхід до моніторингу діяльності підприємців буде оновлено

Мораторій на перевірки бізнесу передбачає не повноцінну заборону, а тільки обмеження з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі «Новини.Live».

Як зазначив нардеп, підхід до моніторингу діяльності підприємців буде оновлено. Так, органи контролю приходитимуть лише туди, де зафіксована реальна загроза порушень.

В указі президента Володимира Зеленського йдеться про реалізацію ризик-орієнтованого підходу до податкових і митних перевірок. Це означає, що потрібно приділяти мало уваги підприємствам, які за зовнішніми ознаками є неризиковим, тобто відповідають вимогам податкового законодавства. «І навпаки, якщо бізнес є ризиковим, його треба посилено перевіряти і відповідати на питання, чому з’явилися ознаки ухилення від оподаткування. Наприклад, зарплата у працівників менша, ніж у середньому по галузі. Або на підприємстві працює 1-2 людини, тоді як обсяг операції точно не для двох людей», – пояснив Гетманцев.

Парламентар уточнив, що ризикові види діяльності треба посилено перевіряти, оскільки це важливо передусім для білого бізнесу, а не лише для державного бюджету. Підприємців, які порушують вимоги закону, будуть притягувати до відповідальності, що стане уроком для інших і дозволить провести детінізацію економіки.

Передбачаються не тільки обмеження на перевірки чесного бізнесу, але й проведення аудиту вже відкритих справ проти підприємців і закриття безпідставних проваджень. Нововведення націлене на захист українців, які ведуть діяльність чисто, без використання сумнівних схем. Припинення безпідставного тиску з боку органів контролю дозволить їм працювати ефективніше.

«Мораторій не повинен стосуватися тих бізнесів, які є ризиковими. Не можна, якщо у тебе є функції здійснювати податковий контроль, приходити до білих підприємців, бо це простіше, і малювати якусь суму до нарахованих штрафів чи санкції. Можливо, там є порушення. Але їх не порівняти з конкурентом, який працює «вчорну», – констатував спікер.

Рішення РНБО передбачає застосування різних цифрових інструментів, які допоможуть контролювати ефективність моніторингу, а також прискорення ухвалення законів, що потенційно захистять бізнес у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні.

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Теги: бізнес Данило Гетманцев

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